陳亭妃稱台南議長跑票「關我什麼事」郭國文嗆羞辱民進黨人

民進黨立委郭國文29日貼出該照片，批評綠委陳亭妃27日替不支持民進黨、力挺藍白的無黨籍市議員陳昆和站台。（摘自郭國文臉書粉專）

民進黨2026台南市長初選白熱化，立委林俊憲批評立委陳亭妃涉入台南議長跑票事件，陳則稱「關我什麼事」。而立委郭國文29日貼出一張照片，並提出4點說明，痛批跑票事件絕對跟陳亭妃有關，如今用一句「關我什麼事」意圖淡化大家記憶，對銘記在心的民進黨人是一種羞辱。

郭國文29日臉書貼出一張照片，表示該照為本月27日陳亭妃替不支持民進黨、力挺藍白的無黨籍市議員陳昆和，同時也是他2024立委選舉對手站台。

郭國文批評，一句「關我什麼事」就想切割當年議長跑票事件，「陳委員，容我喚起你的記憶，為什麼跑票事件跟你有絕對有關係！」第一，2014年跑票、2018再度跑票的議員，不就是始終站在你身旁，這次市長初選盡心盡力為你輔選的議員，其中包括你親妹妹陳怡珍，怎麼會跟你沒關係？

廣告 廣告

郭國文指出，第二，台南是民進黨少數在地方議會占多數的地方，2次跑票事件導致綠營痛失議長職位，結果多次背叛民進黨的人，卻始終獲得陳亭妃大力支持，有陳當靠山，這不就是拋棄政黨紀律，為了利益護航自己人？第三，跑票事件的策劃者也是最大受益者郭信良，是經法院認證陳亭妃的親密戰友，怎麼會說跟陳沒關係？

郭國文稱，第四，2022年郭信良議長選舉失敗後，陳亭妃公開要求正副總統介入議長選舉、要求檢警調介入，當時議長選舉又「跟你有事了」？準備了8年的市長，但從未意圖修補過去背叛累積的傷痕，如今還用一句「關我什麼事」意圖淡化大家的記憶，對從2014跑票事件銘記在心的民進黨人，實在是一種羞辱。

郭國文提及，自己從政以來一直都為台灣、台南打拚，但陳亭妃從跑票事件為基礎，跟藍營、偏藍無黨籍議員打好關係，至今不斷向藍白靠攏，這才是陳亭妃必須跟台派支持者好好解釋的問題。

郭國文質疑，到底為何陳亭妃身邊的都是跑票議員？為何當初背叛民進黨後，至今還向藍白靠攏？假如林俊憲初選勝出，陳亭妃會不會支持民進黨提名人選？遺憾這些都沒在提問環節上得到答案，「希望初選民調前，陳亭妃可以好好說明，給綠營支持者、給台南鄉親一個交代。」

【看原文連結】