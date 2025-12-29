陳亭妃稱台南議長跑票「關我什麼事」 郭國文開嗆：跟你絕對有關

立委郭國文29日在臉書貼出照片，直指立委陳亭妃27日替不支持民進黨、力挺藍白的無黨籍市議員陳昆和站台。（圖／翻攝自郭國文臉書）

民進黨台南市長初選政見會日前舉行，立委林俊憲砲轟立委陳亭妃當年涉入台南市議長跑票事件，陳亭妃則回嗆「關我什麼事」。對此，立委郭國文今（29）日在社群媒體發文痛批，過去兩次民進黨台南正副議長跑票事件，一個是陳亭妃胞妹、綠營台南市議員陳怡珍，一個是陳亭妃的親密戰友、前台南市議長郭信良，「跑票事件跟你有絕對有關係」。

郭國文今日在臉書發文表示，一句「關我什麼事」就想切割當年議長跑票事件。陳委員，容我喚起你的記憶，為什麼跑票事件跟你有絕對有關係！他指出，2014年跑票、2018再度跑票的議員，不就是始終站在你身旁，這次市長初選盡心盡力為你輔選的議員，其中包括你親妹妹陳怡珍，「怎麼會跟你沒關係？」

廣告 廣告

郭國文續指，台南是民進黨少數在地方議會占多數的地方，2次跑票事件導致綠營痛失議長職。結果多次背叛民進黨的人，卻始終獲得你大力支持，有你當靠山，這不就是拋棄政黨紀律，為了利益護航自己人？另外，跑票事件的策劃者，也是最大受益者，郭信良，是經法院認證你的親密戰友，怎麼會說跟你沒關係？

郭國文再指出，2022年郭信良議長選舉失敗後，你公開要求正副總統介入議長選舉、要求檢警調介入，當時議長選舉又「跟你有事了」？準備了8年的市長，但從未意圖修補過去背叛累積的傷痕，如今還用一句「關我什麼事」意圖淡化大家的記憶，對從2014跑票事件銘記在心的民進黨人，實在是一種羞辱。

郭國文提到，自己從政以來，一直都是為台灣打拚、為台南打拚，但陳委員從跑票事件為基礎，跟藍營、偏藍無黨籍議員打好關係，至今不斷向藍白陣營靠攏，這才是你必須跟台派支持者好好解釋的問題。

郭國文質疑，到底為何你身邊的議員都是跑票議員？為何當初背叛民進黨後，至今還向藍白靠攏？假如林俊憲初選勝出，你會不會支持民進黨提名人選？很遺憾地，這些都沒有在提問環節上得到答案。他呼籲，希望初選民調前，陳委員可以好好說明，給綠營支持者、給台南鄉親一個交代。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

不捨嬤「喜喪」走得太孤單！I人孫女急發文求助 40網友冒大雪送暖

「台大學生證」在埃及被撿到！本人現身認領驚呼：台北掉4次都沒找到

福原愛再婚懷孕！認前段婚姻「不久就破裂」 曝江宏傑與橫濱男最大差異