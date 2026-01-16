政治中心／綜合報導

民進黨台南市長初選過後，勝出的陳亭妃馬上要拜會林俊憲，兩人先在黨團大會碰頭，事後陳亭妃強調"有握手、互相加油"，也希望大家不要再做她跟林俊憲的文章。倒是國民黨的謝龍介喊話要"君子之爭"，不能假民調、造謠抹黑跟賄選。陳亭妃很不以為然，認為謝龍介只會耍嘴皮子，接下來選戰也不會跟對方客氣。

立委（民）林俊憲：「（有收到消息嗎），我從高鐵站...我剛到台北啊，（那有收到陳亭妃要去拜會的消息嗎），沒有沒有人跟我說。」

廣告 廣告

民進黨台南市長初選剛落幕，聽到勝出對手陳亭妃要來拜會，林俊憲一臉茫然。

立委（民）林俊憲：「誰要拜會我，（亭妃委員），她要拜會我，（對啊），要拜會我我怎麼不知道，（他們有發通知說要去你辦公室拜會），沒有沒有沒有人通知我啊。」

跟記者幾經確認，原來是陳亭妃在兩人通電話時提到"想到辦公室登門拜訪"，但林俊憲認為"黨團大會碰面就夠了"，那氣氛融洽嗎？

陳亭妃稱將拜會林俊憲 批謝龍介只會耍嘴皮子

下一場是陳亭妃與謝龍介的對決。（圖／民視新聞）





台南市長參選人（民）陳亭妃：「有啊握手啊，有啊他就加油啊，基本上大家團結一致，OK沒有問題的，大家其實在這個議題，真的在台南不會是我們重要的，大家要去討論的議題，因為台南的團結沒有問題。」

想看到妃憲同框大團結的畫面還得再等等，倒是國民黨的謝龍介出招，發文說要跟陳亭妃"君子之爭"，更有一份"不做假民調、不造謠抹黑、不顧用網軍、不買票賄選、不涉入光電、看板減量"的六點選戰公約，要陳亭妃一起簽署。

台南市長參選人（國）謝龍介：「第一次選舉我就贏她800多票，但是（我）沒有婦女保障名額，所以她上了，陳委員你贏了5次20多年來，台南有更清廉嗎台南有更乾淨嗎，我一直在想讓台南市贏台南市民贏，陳委員一直想她要再贏一次，我們是不一樣的。」

陳亭妃稱將拜會林俊憲 批謝龍介只會耍嘴皮子

謝龍介期許打君子之爭，還邀請陳亭妃簽公約書。（圖／謝龍介臉書）





台南市長參選人（民）陳亭妃：「如果要耍嘴皮子，我不會不可能贏謝龍介那隻嘴巴啦，因為我要講的每句話都要負責任的，最近台南有一些弊案，這個也一定，我也不怕你謝龍介到時候問，人的問題跟制度，你不能把它牽扯在一起，（你都有預測他會打什麼就對了），一定啦我就說太了解他了，對謝龍介沒有比我對他更熟，他跟我選舉的時候就一路在欺負女性，講的話每一句話都在欺負女性，我的對手就是國民黨跟謝龍介，陳亭妃不會客氣。」

府城之戰從妃憲爭，變成妃龍在天，雙方卯足力拚勝選。

（民視新聞綜合報導）

原文出處：陳亭妃稱將拜會林俊憲 批謝龍介只會耍嘴皮子

更多民視新聞報導

陳亭妃硬起來了！開嗆國民黨：若批評、對台南不利「一定強勢回應」

謝龍介哭哭！陳亭妃送「堅果」致謝 王世堅嗨翻：第一名的台南市長

賴清德曾喊：陳亭妃也會當市長！網翻舊片：超強預言家

