陳亭妃稱能打破政黨籓籬 林俊憲譴責藍白介入綠台南市長初選

民進黨台南市參選人、綠委林俊憲。(黃敬文攝)

民進黨台南市參選人、綠委陳亭妃。(黃敬文攝)

南二都台南、高雄市初選熱戰，民進黨高雄市長參選人許智傑以及邱議瑩、民進黨台南市參選人陳亭妃以及林俊憲今(21)日都在立法院舉辦記者會；面對藍白合劍指南二都，陳亭妃強調，自己選立委連眷村票都拿得到，她有實戰經驗可以打破黨派籓籬；林俊憲則譴責藍白介入民進黨初選，「一定會想支持比較好打的人選」。

面對2026年地方選舉，國民黨顯示出對於翻轉南二都的重視，更成為國民黨主席選舉的政見焦點，藍綠都有不能輸的壓力；陳亭妃今日在立法院舉辦第3支市長初選形象影片《高鐵／妃常堅持篇》公布記者會，直言自己從23歲參選市議員邁入政壇至今以28年，就是靠人民一票一票支持，靠著服務、靠著堅持走到今天。

針對選戰，陳亭妃也說，綜觀自己的歷屆選票，尤其是最後這次立委選票自己拿到將近71％選票，當時對手有民眾黨候選人、國民黨候選人，他們都被當時的總統候選人帶著跑，所以相信這71％的選票裡，有國民黨的選票、民眾黨的選票、無黨的選票以及民進黨的選票。

她認為，自己在眷村都能夠拿到選票，是有實戰經驗而非空口白話，服務永遠可以打破所有的政黨籓籬。

林俊憲則說，藍白介入民進黨的初選非常清楚，他們一定會去支持藍白認為最好打的，這是簡單邏輯，所以現在就挑一個他們認為藍委、國民黨台南市長參選人謝龍介比較好對付、可以打敗的人選。

他呼籲，藍白不要介入民進黨的初選，過去在高雄沒有、在嘉義也沒有，就只有在台南，藍白是很清楚、很不客氣的直接介入民進黨初選，自己真的從來沒有看過這種狀況，國民黨的地方議員甚至在群眾場合，都公開在台上拿麥克風呼籲選民民進黨的初選要支持誰，「從來沒有看過政黨政治有這種有這種狀況，所以在這裡也提出譴責。」

此外針對高雄市長參選人、綠委邱議瑩也與許智傑先後使用同一個空間舉辦記者會；許智傑表示，立法院能開記者會的空間就這幾間，這間會議室其實是我們借的，但由於邱議瑩說他們借不到，所以我們就先把前面的時間空出來借邱議瑩他們先開記者會，大家都是兄弟姐妹，就一起幫忙。

