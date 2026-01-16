陳亭妃稱賴會相挺 謝龍介酸百姓優先

民進黨台南市長初選落幕，勝出的陳亭妃16日被問到與賴清德總統的關係與「德意志」是否在台南失靈？斬釘截鐵說，「他一定會幫我」。（曾薏蘋攝）

民進黨2026台南市長初選落幕，勝出的陳亭妃16日接受專訪，被問到與賴清德總統的關係與「德意志」是否在台南失靈？陳斬釘截鐵說「他一定會幫我」、「我對賴清德總統有信心，台南有不能輸的壓力」。

先前傳出陳亭妃將拜訪初選對手、綠委林俊憲，但林昨回應「沒收到通知」，陳則說無所謂「拜會」問題，「自然碰面、順勢交流」。

將代表藍營參選台南市長的國民黨立委謝龍介昨表示，陳亭妃初選勝出後，第一時間對外說的是「要6度贏過謝龍介」，讓他覺得很遺憾，政治人物從政想的應該是怎麼造福百姓，結果陳亭妃想的卻是要怎麼打敗政敵，「陳亭妃贏了我5次，台南有比較好嗎？有比較乾淨嗎？有更清廉嗎？」

廣告 廣告

謝說，他已決定當選後只做4年，台南鄉親跟政治人物都知道他說到做到，他會把生命中最精華的4年奉獻給台南市民，將之前歷任首長提到「該做但沒做」的300件事拿出來做，會拚命地把台南清乾淨。

國民黨主席鄭麗文說，謝龍介向自己表達高度信心與勝選決心，事實上本屆選舉只差一點點，若不是外界聽信非常嚴重偏差的民調，現在台南市長已是謝龍介；謝龍介問政品質一流、專業認真一流，地方深耕全心全意，能感受到南台灣民眾民心思變、民氣可用，希望年底順利翻轉，為南台灣帶來新的陽光與希望。

陳亭妃昨接受廣播節目專訪時則質疑，未來要選的是市長，不是「選嘴巴」，「要耍嘴皮子，我不可能贏謝龍介的嘴巴」，謝口才厲害，但對市政不在行；她也向謝喊話「不要再欺負女性」，並反問謝龍介現在才說只做4年，表示從現在才剛要了解台南，「你把台南當作什麼？」