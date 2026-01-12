陳亭妃站路口拜票 籲選民唯一支持第一位女市長

陳亭妃在路口拜票，與支持她的婦人親切握手請求支持，婦人熱情回應。（郭良傑攝）

陳亭妃見到路過駕駛人對她比讚，她立即雙手比讚回應。（郭良傑攝）

陳亭妃在路口拜票，舉手向往來的用路人請求支持。（郭良傑攝）

民進黨縣市長初選電話民調12日抽中高雄市，台南市電話民調將在13或14日登場，參選人、立委陳亭妃12日下午5點，站上小東、中華路口展開街頭拜票行動，陳亭妃向路過民眾強調「台南需要改變，支持女力，讓台南誕生400年來第一位女市長，由她這個女兒，為市民撐起大台南這個家，電話民調請唯一支持陳亭妃。」

陳亭妃由市議員陳秋萍、陳怡珍及競選團隊陪同在路口大聲向下班的民眾問好請求支持，有駕駛人搖下車窗對她比「讚」，她馬上興奮的雙手比讚、比愛心回應，路過的行人聽到陳亭妃的請託問候，有人回應比讚，上前和陳亭妃握手。

陳亭妃強調，她剛騎完37區的鐵馬行動，是她所主張「行動政府」的體現，她不斷向路過市民與支持者請託，1月13日、14日連續兩天晚上6點到10點，是決定台南未來的關鍵時刻，拜託大家一定要「顧好電話、守住希望」。她強調，這不只是個人的選戰，而是37區共同的責任，請大家邀請親朋好友一同顧電話。

陳亭妃選擇拜票的小東、中華東路口是台南市東區、永康區、北區三大行政區交會處，人流與車流密集，是台南重要交通節點，陳亭妃與陪同拜票的市議員陳秋萍、陳怡珍及服務處執行長蔡旺詮站上路口，立刻吸引大量民眾目光，不少支持者主動揮手致意、高喊「加油」。

陳亭妃呼籲，只要接到電話民調，不論題目怎麼問，答案都只有「陳亭妃」。她強調，關鍵時刻需要關鍵力量，一通電話、一個答案，就能寫下歷史，讓台南誕生400年來第一位女性市長，為市民顧家、為台南打拚。

