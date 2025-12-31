陳亭妃競選歌曲《風吹風吹台南起妃》 唱出守護台南家鄉承諾

照片來源：陳亭妃競選辦公室

民進黨2026台南市長黨內初選進入白熱化，政見會已於12月27日落幕，立法委員陳亭妃、林俊憲宣傳戰進入最後20天，2026年1月12至17日電話民調後，中執會將於1月21日公布縣市長提名人名單。陳亭妃今（31）日正式發布競選歌曲《風吹風吹台南起妃》，並與作曲人施伯鋒共同召開記者會。

陳亭妃介紹，《風吹風吹台南起妃》以「風」為意象，串聯春、夏、秋、冬四季，唱出一位始終走在第一線、陪伴台南走過歲月的政治工作者，對家鄉最深的情感與最長的承諾。

《風吹風吹台南起妃》歌詞從春天的微風寫起，像母親輕聲叮嚀般，看顧著土地與家庭；夏天的風，吹過嘉南平原，映照基層打拚的身影；秋天的風，伴著海浪，承載夢想與希望；到了冬天，風不再只是季節，而是歷史與民主的延續，帶著台南的夢、台灣的夢，一起勇敢向前飛。

陳亭妃說明，這首歌不是為了選舉而寫，而是為台南而唱，因為它是等了8年才正式發表的歌，回顧這段時間所發布的行動紀錄影片，無論是風災、基層勘查、市場走訪、深夜會勘或清晨出門，畫面裡她總是站在第一線、陪著鄉親一起面對挑戰，「這首歌，其實就是把這些畫面，用四季的風，一次唱出來。」

施伯鋒指出，創作時腦海裡浮現的，不是口號，而是一個「家」的意象。台南像母親、像鄰居、像每天見面的阿伯阿嬤；歌詞希望用最貼近生活的語言，寫出對土地的牽掛，旋律的設計刻意保留溫暖與力量感，讓人一聽就想起家鄉的風，也想起願意留下來守護這塊土地的人。

陳亭妃強調，從春夏秋冬一路走來，自己始終相信「政治不是一時的熱鬧，而是一輩子的陪伴」。她說，風會一直吹，時代會一直往前，但不變的是守護家鄉的心。她希望這首歌，能陪著大家一起走，也陪著台南，走向下一個更好的季節。

歌聲的堆疊是安排先由女聲來帶領，象徵台南400年需要一位女市長，然後再由童聲、男聲做協助，就是一個「家」的組成，有媽媽、爸爸、小孩共同累積的彼此的信任與情感。

《風吹風吹台南起妃》正式上線，陳亭妃邀請市民一起聽歌、感受風的方向，帶著台南的夢、台灣的夢，歡喜來飛、勇敢來飛。

