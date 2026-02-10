陳亭妃胞妹放棄議員連任 挺憲派大將：市長初選的紛擾應該落定

民進黨台南市議員陳怡珍宣布不投入市議員第八選區選舉，被外界視為對「挺憲派」釋出善意。同選區的挺憲派大將市議員周嘉韋除表示肯定，也強調民進黨台南立市長初選過後的紛擾應該要落定，共同為台南市努力。（本報資料照片）

民進黨台南市議員陳怡珍宣布不投入市議員第八選區選舉，被外界視為對「挺憲派」釋出善意。同選區的挺憲派大將市議員周嘉韋除表示肯定，也強調民進黨台南立市長初選過後的紛擾應該落定，大家共同為台南市努力。

台南市議員第八選區（中西、北區）應選6席，民進黨提名4席，目前已有現任挺憲派議長邱莉莉、周嘉韋、沈震東交棒弟弟沈震南、湧言會推薦的林建南、素人牙醫謝秉舟等5人登記參選，原本選情十分緊繃，陳怡珍決定不連任，該選區的選情已相對單純，被視為對挺憲派釋出善意。

周嘉韋強調，選舉的最終決定權仍在選民手中，不會因為某位政治人物是否參選，就必然左右支持流向。所有候選人都應在選舉過程中，透過政見與行動爭取更多選民認同，這才是民主政治應有的正道。他還認為，民進黨台南立市長初選過後的紛擾應該要落定，共同為台南市努力。

周嘉韋指出，陳怡珍宣布不再競逐議員連任，可能是要轉布局未來陳亭妃當選市長辭去立委後的補選。儘管立委補選尚未發生，結果仍充滿變數，但從政治責任來看，這樣的選擇相對是對選民負責。

周嘉韋表示，如果已當選議員，卻在任內再轉戰立委，無論對一般民眾或民進黨支持者而言，容易被質疑為「把議員當跳板」，觀感不佳。相較之下，若已下定決心投入立委選戰，選擇不再參選議員，反而更為坦率，也較能避免爭議。過去已有不少立委採取相同模式起步，包括林俊憲、郭國文等人，都是在未再參選議員的情況下投入立委選舉。

