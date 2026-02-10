陳亭妃胞妹陳怡珍宣布不參選連任台南市議員 將全力投入市長輔選

民進黨台南市長參選人陳亭妃胞妹、四連霸台南市議員陳怡珍今天宣布不參選連任，她表示，希望促進黨內整合，讓提名競爭單純化，接下來將擔任陳亭妃競選總部執行總幹事，全力投入市長、市議員及里長的整合輔選，爭取2026年贏下最大席次。

四連霸民進黨台南市議員陳怡珍（前左五）10日在黨提名台南市長參選人、立委陳亭妃（前左四）陪同下，宣布不參與民進黨台南市第8選區議員初選登記，盼讓黨內提名競爭單純化，促進整合。（圖／陳怡珍服務處提供）

陳怡珍今天在陳亭妃陪同下，宣布不參與民進黨台南市第8選區（北區、中西區）議員初選登記，希望讓黨內提名競爭單純化，促進整合。陳怡珍也將擔任陳亭妃競選總部執行總幹事，負責選務溝通協調。

廣告 廣告

陳怡珍表示，民進黨台南市長初選後，為了團結並讓更多黨內優秀夥伴有參與空間，她必須做出不參選連任的決定，但服務絕對會持續下去，未來不論站在什麼位置都不會改變。

陳怡珍強調，當前最重要是專注市長、議員及里長輔選，爭取最大席次，2026要贏、打下底氣，總統賴清德2028在台南得票率超過2024，讓台灣繼續大步向前。

民進黨中執會1月間通過提名立委陳亭妃，代表民進黨參選台南市長，將爭取成為台南400年來首位女性市長。陳亭妃是文化大學學士、長榮大學經營管理碩士、博士，曾任三屆台南市議員、五屆立委、凱達格蘭基金會董事長。