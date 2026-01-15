陳亭妃能吸引中間選民？柳采葳曝採訪經驗 示警謝龍介要留意

民進黨台南市長初選民調結果今（15）日出爐，陳亭妃以2.69%的差距打敗林俊憲，將代表民進黨參選，對決國民黨推出的參選人謝龍介。國民黨台北市議員柳采葳就過去採訪經驗透露，陳並不會「大小眼」，且在地方對藍綠都蠻好的，謝龍介得特別留意這點，除了穩固藍營基本盤，也要抓住中間選民。

柳采葳今在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，她過去在採訪時很常遇到陳亭妃，發現她不只做人到位，而且並不會大小眼，即便面對的是偏藍的電視台，也不會大小眼或不接受訪問，且在地方上跟藍綠也都蠻好的；她強調，謝龍介要特別注意這一點，如何先將國民黨基本盤穩固，抓住中間選民也是一大關鍵。

廣告 廣告

柳采葳也透露，這場初選可以看出台南人對賴清德的失望，因為賴清德、新潮流很想掌控台南，但偏偏用力過度，導致影響整體的民進黨初選，這個變數是謝龍介得好好抓住的，讓台南人對賴清德的失望，轉變為對國民黨的信心，謝絕對有勝選的機會。

據民進黨中央今公布的數據，中央黨部民調顯示，陳亭妃62.3917%、林俊憲57.0485%；山水民調，陳亭妃58.2395%、林俊憲58.3703%；精湛民調，陳亭妃61.9360%、林俊憲59.0703%。根據三個執行單位結果平均，陳亭妃60.8557%、林俊憲58.1630%。

【看原文連結】