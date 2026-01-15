陳亭妃致電感謝相挺「你人氣超旺」 王世堅謙虛回：妳自己功勞啦

民進黨台南市長初選結果今（15）日上午出爐，立委陳亭妃以2.7個百分點的差距，擊敗總統賴清德嫡系子弟兵林俊憲，將代表民進黨參選台南市長。陳亭妃受訪時非常感謝立委王世堅的情意相挺，王世堅則是謙虛回應，「不要這樣講啦，那是妳自己的功勞啦！」

陳亭妃致電感謝王世堅情義相挺。（圖／中天新聞）

根據民進黨中央今天公布初選民調成績，採對比式民調，設定對手為國民黨參選人謝龍介，結果顯示，陳亭妃對上謝龍介是60.8557%對13.8631%，林俊憲對謝則是58.1630%對21.6493%。民進黨選對會預計下週開會並在21日提報中執會通過台南市長提名名單。

廣告 廣告

陳亭妃在安南區服務處接受媒體聯訪，她表示要特別感謝堅哥（王世堅），在這次初選過程中，3次在最關鍵時刻站出來相挺，「堅哥讓我再次感受到，政治是有溫度的」。這份溫暖，將成為她繼續前進的重要力量。

陳亭妃表示接下來會盡快拜訪總統賴清德、台南市長黃偉哲和競爭對手林俊憲。（圖／中天新聞）

在現場媒體的建議下，陳亭妃也當場致電王世堅，並表達感謝之意，謝謝這段期間陪著她騎鐵馬、開記者會、車掃拜票等，甚至連民調進行的關鍵時刻，都陪在她旁邊，「真的很感謝，你的人氣超旺的！」

王世堅則是在電話那頭笑回，「不要這樣講啦，那是妳自己的功勞啦！昨天我們要開始掃街之前，我就跟妳講，妳已經通過考驗啦！」陳亭妃則說，「回立法院再當面向你道謝，大家都很期待你的春聯喔，要再下來台南啊！」

王世堅12日還南下陪同陳亭妃車掃。（資料照／中天新聞）

另外，陳亭妃也提到，她將盡快安排向曾任台南市長的總統賴清德、現任台南市長黃偉哲請益台南施政經驗，也會拜訪林俊憲，將林俊憲這段時間提出的事項納入未來政策規劃。她強調，初選過程中堅持不口水、不抹黑與不攻擊的原則，遵守兼任民進黨主席的賴總統所強調的不黨內互打精神。

延伸閱讀

陳亭妃初選勝出！ 學者驚：她跟在地民代決裂、整合難度很大

陳亭妃力壓林俊憲！賴清德一早零互動 謝寒冰狠酸：沒令我失望

賴清德沒出手？鐵嘴名醫揭陳亭妃勝出關鍵：政治是贏的藝術