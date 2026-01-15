陳亭妃致電道謝「你人氣超旺」 王世堅：你的功勞啦

立委陳亭妃。資料照



民進黨立委陳亭妃、林俊憲角逐2026台南市長，民進黨初選民調今（1/15）揭曉，陳亭妃勝出。陳亭妃受訪時特別打給民進黨立委王世堅道謝，關鍵時刻都在她旁邊，「你的人氣超旺」，王世堅則客氣稱「你的功勞啦！」

陳亭妃今特別感謝王世堅在此次初選過程中，三次在最關鍵時刻站出來相挺。她表示，「堅哥讓我再次感受到，政治是有溫度的。」這份溫暖，將成為她繼續前進的重要力量。

陳亭妃在記者起鬨下當場打給王世堅表示，「感謝你，這是非常感謝你」。王世堅說，「別這麼說，你的功勞啦」；陳回，「你在我騎鐵馬、記者會、初選民調關鍵時刻都在我旁邊，真的很感謝，你的人氣超旺」，王說：「沒有啦，這是你的功勞，一開始我就說，你一定通過考驗，取得勝利。」

陳亭妃說，「回立法院再跟你道謝，大家都期待你的春聯，你要再下來。」王世堅回應「沒問題」。

此外，陳亭妃辦公室補充，陳亭妃第一時間已與競爭對手林俊憲通上電話致意。

