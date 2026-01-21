陳亭妃被下馬威！他直呼：連裝都不想裝

▲民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議長邱莉莉則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。（圖／記者林柏年攝）

[NOWnews今日新聞] 民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議長邱莉莉則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，資深媒體人謝寒冰認為，這樣的情形顯示，台南的整合出現問題，並不是單純仇恨，而是牽涉太多利益問題。

根據曝光的協議內容，這份「2026民進黨勝選共同聲明」提出３點協議保證，已有23位挺憲派議員簽署，內容包括：第一，秉持民進黨創黨40週年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。第二，不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。第三，大選後的正、副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長候選人。

對此，謝寒冰20日在政論節目《新聞大白話》中表示，他原先預測陳亭妃拜會台南市議會時，雙方至少表面上會裝出一團和氣的樣子，沒想到連裝都不裝，把場面搞得太難看。

謝寒冰質疑，身兼民進黨主席的總統賴清德到底想不想贏得台南市長選舉？若真的想贏，真的要這樣玩嗎？賴自己要去思考。

謝寒冰直言，這舉動就是要給陳亭妃下馬威，很明顯知道陳不會簽署，就是要讓陳難看、洗她的臉，這樣的情形顯示，台南的整合出現問題，並不是單純仇恨，而是牽涉太多利益問題，陳亭妃未來要爭取支持，恐面臨很大的困難。

