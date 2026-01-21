陳亭妃被要求簽協議 支持者：中間、淺綠選民恐離民進黨更遠

民進黨立委陳亭妃（中）初選出線，將代表民進黨參選下屆台南市長。（曹婷婷攝）

民進黨立委陳亭妃贏得台南市長初選，積極尋求黨內整合，但20日拜會台南市議會民進黨團被要求簽署聲明，切割無黨籍前議長郭信良。長期支持陳亭妃的支持者今天也跳出來鳴不平，「若陳亭妃粉絲反撲，民進黨承擔得了嗎？中間選民、淺綠選民恐離民進黨更遠！」

民進黨台南市長「妃憲之爭」雖然落幕，但黨內派系整合難題才剛開始。一路表態支持陳亭妃的仁德區成功里長鄭晴而說，他自己是無黨籍，但市長這一票會投給陳亭妃，昨天不少陳亭妃粉絲看到她拜會黨團尋求整合卻觸礁，還被要求簽署協議，讓不少人搖頭「政治不能離開人性」，尤其很多事只能做不能說，現卻白紙黑字要求陳亭妃，「初選過後就切割拋棄戰友？天底下有這種道理嗎？」

鄭晴而說，他是無黨籍里長、也是一個旁觀者，民進黨初選這麼久、執政這麼久，從沒聽過議員箝制市長參選人？這是史無前例的作法，諷「民進黨一直在破紀錄！」他說，陳亭妃初選獲得多數民意支持，若陳亭妃粉絲反撲，民進黨承擔得了嗎？

他說，很多事情可以做不能說，白紙黑字協議等於叫陳亭妃捨棄當初非綠盟友的支持，若繼續搞下去，鐵粉反撲的話，會否影響綠營未來議員席次？而一旦陳年底市長選舉落得險勝，會否影響2028大選？

他提到，陳亭妃今天受訪時提到目標是讓民進黨全壘打，也還首度鬆口保證，未來立委補選，「絕不會有郭信良這個選項」。他直言，民進黨死忠支持者不是只支持某一個派系，很多人敢怒不敢言，把陳亭妃逼到下不了台階，反而會讓民進黨死忠支持者灰心，甚至還會讓中間選民、淺綠選民離民進黨更遠。

