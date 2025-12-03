陳亭妃規劃科技三軸產業藍圖

立委陳亭妃解說她參選台南市長的產業藍圖政見。(陳亭妃服務處提供)

記者翁順利∕台南報導

立委陳亭妃三日公開說明她規劃多年的「科技三軸」產業藍圖，強調未來的台南不是只有南科，而是要從北到南形成農業生技、高科技半導體與綠能科技、ＡＩ科技的完整「科技走廊」建構台南成為台灣科技新都心。

陳亭妃指出，她的政見架構主軸是一個大台南，其次是象徵發展溪北與溪南特色，第三就是她極力推動的「科技三軸」；後壁的花卉產業園區代表市農業生物科技、南科園區的高科技半導體、沙崙的綠能科技與ＡＩ科技；三軸本身都是亮點，但真正決定城市能不能跳躍成長的，是如何把亮點串成一條具有國家戰略高度的科技動脈。

她強調，科技三軸的關鍵是否能互相拉動、擴大外溢效果，從點變線，再到推動城市發展的面。未來她若有機會帶領台南市政，她將以交通改善、結合中央的支持與產業政策完整串聯，打造全國唯一的跨科技產業發展的城市。