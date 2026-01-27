陳亭妃訪黃偉哲 市政接班意味濃

代表民進黨參選下屆台南市長的立委陳亭妃偕同八位議員拜會市長黃偉哲。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

代表民進黨參選下屆台南市長的立委陳亭妃偕同八位「挺妃派」議員，二十七日至市府拜會市長黃偉哲。黃偉哲表示，陳亭妃在議會十年、在國會十八年，問政基礎豐厚，相信她會成為一個很適當的市長接班人；陳亭妃說，此次請益拜會，面對未來如何無縫接軌，將市政一步一步延伸，相當重要。

陳亭妃表示，此次安排拜會黃偉哲，希望一棒接一棒，棒棒是強棒。她指出，台南市在賴清德時任市長時，奠定許多基礎，黃偉哲市長也做了很深扎根，未來要做的就是把他們做好的建設，尤其中央和地方努力成果，如何點線面串聯，做到更大擴張，把能量做得更大，此次前來請益拜會，面對未來要如何無縫接軌，將市政一步一步延伸，日後若有機會接棒，確保市政在轉換過程中不停滯，讓市民享有高品質公共服務，將致力把既有優良基石擴張，將施政能量極大化。

廣告 廣告

黃偉哲說，任期剩下十一個月，如何市政延續，即是把地方的需要，反映給民進黨提名的市長參選人陳亭妃，而作為黨員每個人都有義務要延續綠色執政。台南縣市過去從縣市長陳唐山、張燦鍙、蘇煥智、許添財、賴清德，到李孟諺代理市長延續到現在，有責任要把綠色執政、品質保證的精神傳遞下去，對打贏這場選戰有充分信心。

陳亭妃偕同議員陳怡珍、陳秋萍、周麗津、李偉智、吳通龍、陳碧玉、蔡秋蘭和郭清華等八人，前往拜會黃偉哲。陳亭妃、黃偉哲兩人邊走邊聊，過程談笑風生，安排十五分鐘的會面，外界認為這項拜會有延續綠色執政、市政接班意味濃厚。