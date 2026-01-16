陳亭妃說約好當面請益 林俊憲問號「我怎不知道」郭國文揭內情

陳亭妃初選勝出，昨稱已約好拜會林俊憲，但林卻沒有收到通知。（翻攝自民進黨直播）

民進黨台南市長初選落幕，陳亭妃險勝林俊憲將獲得提名參選11月的市長選舉。陳亭妃昨（15日）在勝出感言中提到，已經和林俊憲通電話、相約在立法院當面請益，未料林俊憲今（16日）在立法院被問及此事卻是一問三不知，表示沒有人通知他。

陳亭妃昨在得知初選勝出後，在臉書發出感言表示，感謝林俊憲第一時間相挺，「我們已通上電話，相約明天在立法院當面請益」，並承諾未來施政藍圖會納入林俊憲的重要政見。

《聯合新聞網》報導，林俊憲今在立法院被到此事卻是一頭霧水，先問了「誰要拜會我？」被告知是陳亭妃要來請益，他又說「我怎麼不知道」，表示沒有人通知他。不過林俊憲表示，陳亭妃應該會來黨團會議。

郭國文曝「有漏接」 喊話一起面對謝龍介

在初選期間力挺林俊憲的民進黨立委、台南市黨部主委郭國文則透露，有發現漏接的情況，不過他們在立法院隨時有機會可以見面、隨時可以溝通。陳亭妃是否去拜會，就留給林俊憲去面對。郭國文強調，初選競爭已經翻頁，民進黨會積極面對這一局，戰略分工好好處理國民黨對手謝龍介。

