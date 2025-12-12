陳亭妃談政見搶青年票 民調53.2%勝謝龍介25%

政治中心／李志銳 台北報導

爭取黨內台南市長提名，民進黨立委陳亭妃今天再公布政策影片，預告當選後將成立青年局，貼近青年需求。最新網路媒體民調，她以53.2%，大幅領先國民黨可能對手謝龍介的25.%。不過，林俊憲民調也微幅提升3%，略勝謝龍介最新支持度。陳亭妃表示，贏就要提出最強人選，再度強調「有信心寫下六戰六勝」戰績。

政策影片：「讓年輕人留在台南，一起讓台南越來越好。」公布最新政策影片，陳亭妃預告，當選後要成立青年局，統整青年事務。

立委（民）陳亭妃：「我們賴清德主席，一上任他就特別成立了，民進黨的青年局，他也在（大會）現場有很多的期許，（目前）在六都有青年局的，就是台北新北桃園還有高雄。

陳亭妃強調，18-35歲設籍台南有38萬人，也需要重視。不過，她現在最重視黨內初選能不能出線。

民進黨台南初選最新民調！ 陳亭妃53.2%、林俊憲44.9%皆贏謝龍介

根據鋒燦最新民調，她以53.2%，大幅領先謝龍介的25.%；但另一個黨內對手林俊憲，民調也微幅上升上升3%，獲得44.9%支持，首次贏過謝龍介的30.9%。

民調還納入另一位國民黨人選陳以信。但無論陳亭妃或是林俊憲，都分別以破六成、及過半支持度，輾壓陳以信的9.0%及13.9%。

立委（民）陳亭妃：「不論是媒體公佈的民調，或是我們內參民調，（我大贏）趨勢都是如此，我們就是跟國民黨在比賽，我們就是對手就是謝龍介，所以我們要怎麼贏得2026，就是要一個最強的候選人。」

陳亭妃再度強調自己最強，但林俊憲顯然對這樣民調結果不以為然。

立委（民）林俊憲：「就我們自己掌握的民調，一直以來我們都是贏過謝龍介，而且差距越來越拉越開，相對的我們也緊追著陳亭妃，如果不是國民黨介入（民調），在綠的部分，我們都贏了。」

立委（國）謝龍介：「他還不滿意？，他已經逐步在拉近這個差距了。我想本來就是基層的經營，是應該一步一腳步慢慢來。」

謝龍介面對可能對手，也要看民進黨內誰會勝出，再來決定因應對策。

