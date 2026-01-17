陳亭妃貼高中筆記照給學測考生加油、背後同學猛嗑便當

民進黨立委陳亭妃貼出高中照片 圖：陳亭妃臉書

[Newtalk新聞] 剛在民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃今日貼出一張高中照片，幫今天開始的115學年度大學學科能力測驗考生加油。有趣的是照片背後同學都在猛嗑便當，只有陳亭妃忙著做筆記，桌上攤了好幾本筆記本。

陳亭妃有「筆記小公主」之稱。318學運，民進黨立委們排班幫學生站崗，當時還在讀博士學位的她，拿著自己條列清楚的筆記K，就被媒體發現。她今日在臉書發文表示，「給正在考場的你們｜妃妃姊姊想跟你說一句～加油」。

陳亭妃說，今天是學測第一天，先給所有考生一個大大的擁抱 *人生真的有很多考試，但不是每一場都要滿分，我們只求自己「盡全力」。

陳亭妃說，「妃妃姊姊剛剛把台南 37 區一站一站地騎完，代表我們的決心跟毅力，雖然邊騎邊流汗，但是心裡是踏實的。勇敢的孩子們，記得深呼吸、相信自己。人生的路很長，這一站很重要，但不是唯一。加油」。

