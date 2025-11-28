陳亭妃走入漁村 記錄漁民辛苦日常

陳亭妃立委二十八日發表參選形象新影片，主題「漁村」。

民進黨立委陳亭妃二十八日發布最新競選台南市長影片，以台南最真實的漁村日常為主軸，呈現漁民在黑夜裡、風雨中、烈日下仍堅守工作的身影。影片由虱目魚塭、牡蠣棚架、文蛤養殖場到沿近海漁船作業串起台南漁民的一天，用最樸實的角度傳達：「人民，需要一個永遠在身邊的市長。」

影片開頭是一片灰藍色的清晨，漁民踩著濕滑的魚塭邊巡水、換氧；接著畫面切換到牡蠣棚，師傅拆殼、換繩，雙手早已裂開。無論風吹下雨，虱目魚、文蛤、白蝦、台灣鯛等台南最驕傲的漁產，都靠著漁民每天的勞動與堅持而存在。

她親自走入魚塭、坐上漁船、下到牡蠣棚旁作業平台，實際看見漁民手上傷口、臉上鹽霧、肩上重擔。她認為市長不能只是坐在辦公室等資料送來。人民的辛苦要親眼看到，人民的需要要親自聽到，這樣才能真正了解民意，為人民做事。

陳亭妃強調，漁民沒有假日，遇到寒害、病害、漲潮等，更常一夜沒睡。影片是在丹娜絲颱風剛過後拍攝，就算家裡屋頂飛了，仍然半夜出門搶收，影片沒有華麗配樂，而是記錄台南漁村最日常的辛苦。