陳亭妃赴市議會破冰 「挺憲派」提3點聲明：切割這人！雙方未獲共識

立委陳亭妃受訪。廖瑞祥攝



民進黨台南市長黨內初選結果出爐，「妃憲之爭」雖告一段落，黨內整合動向仍備受外界關注。贏得初選的立委陳亭妃今（1/20）日上午前往台南市議會，拜會議長邱莉莉及民進黨團，盼透過面對面溝通化解歧見、凝聚共識。然而，歷經約45分鐘會談後，雙方仍未能取得完全共識。

陳亭妃於上午10時30分抵達市議會，受訪時表示，初選結束後已主動致電黨內市議員傾聽不同意見，希望凝聚最大共識。她指出，此行拜會正、副議長及黨團，盼能安排正式時間，拜會議會與黨團成員，持續溝通協調，希望會是「一個好的開始」。

陳亭妃希望將透過請益與對話，深入了解彼此理念，共同為台南的發展努力，她也預告下週二消防車捐贈儀式後，會正式拜會市長黃偉哲，就市政方向與城市發展交換意見。她直言，台南選戰「一定要贏」，而民進黨市議員也要力拚「全壘打」，唯有內部團結，才能展現堅強的整體戰力。

邱莉莉、民進黨團總召李宗翰及10多位議員出席此次會談，部分議員因行程因素未到場。黨團在會中向陳亭妃遞交一份「2026民進黨勝選共同聲明」，這份聲明是由原「挺憲」陣營的23位黨內及無黨籍議員連署，列出3點協議保證，盼陳亭妃能以書面方式做出承諾。

聲明內容包括三大重點。第一，秉持民進黨創黨40周年精神，謹守「清廉、勤政、愛鄉土」理念，並要求陳亭妃明確切割與郭信良的關係；第二，不得輔選國民黨籍、其他黨籍，或曾批判、攻擊民進黨的無黨籍議員候選人；第三，大選後的正、副議長選舉，必須尊重黨團自主，支持黨團所推出的人選。

李宗翰會後受訪表示，黨團安排此次拜會，是希望促成團結，陳亭妃在會中口頭承諾，不輔選國民黨籍議員候選人及尊重黨團自主產生正、副議長人選，原則上沒有問題，但對於第一點「與郭信良關係明確切割」並未做出具體承諾，而且她也沒有在共同聲明文件上簽名，令人感到遺憾。

邱莉莉則表示，肯定陳亭妃此次親自到訪的誠意，「很遺憾沒有完全達成共識」。她指出，提出連署聲明的用意，在於以公開透明方式回應市民關切，釐清外界疑慮，陳亭妃僅止於口頭承諾、未落實為書面文件，仍讓人感到惋惜。至於是否還有後續會談空間，邱莉莉僅回應，接下來議員初選就要開始了。

至於陳亭妃結束拜會後，面對媒體追問會談內容與整體氣氛，僅簡短回應「OK啦！」，未再多作說明。

