陳亭妃轟介入綠營初選 謝龍介喊冤：絕不會做這種事

[Newtalk新聞] 2026台南市長選情備受矚目，面對綠營黨內競爭，國民黨立委謝龍介日前指，民進黨立委林俊憲民調持續上升中，與民進黨立委陳亭妃距離會不斷拉近，遭陳亭妃抨擊，直接介入民進黨的初選。對此，謝龍介今（30日）回應，國民黨絕不會做這種事，會贏得堂堂正正，光明正大。

就謝龍介評論綠營選情。陳亭妃昨抨擊，隨著民進黨內民調時程接近，謝龍介終於露出馬腳不演了，直接用荒謬言論影響總統賴清德的形象，企圖影響民進黨黨內初選，分化民進黨的團結，也顯現出謝龍介對陳亭妃的害怕。

謝龍介則回應，有關陳亭妃指出介入初選，純屬子虛烏有，他們兩位立委在台南初選砍得刀刀見骨，相互指控對手跟國民黨合作；國民黨絕不會做這種事，會贏的堂堂正正、光明正大，「呼籲陳委員、林委員，不要再指控國民黨介入貴黨初選」。

謝龍介也預告，明天他將在台南召開記者會，說明國民黨如何堂堂正正光復台南市，讓台南市民過上幸福快樂的日子。

謝龍介更批評，民進黨在台南32年執政造成這麼多官商勾結，槍擊案、兇殺案、爐渣案等都不能破案，台南人民已經厭惡，民進黨卻還在為政治利益惡鬥，而且隨意指控國民黨，他們不能容許。

