陳亭妃追蹤溪北糖鐵五分車規劃進度 爭取打造「親子科技互動城堡」

在民進黨台南市長初選中勝出的立法委員陳亭妃，為推動「溪北糖鐵五分車地方創生計畫」，強調要讓溪北成為親子願意停留、地方能持續發展的生活場域。為加速計畫向前推進，17日召集國發會、交通、經濟、文化部等及台糖公司等進行跨部會協調，成功爭取由交通部鐵道基金支應可行性評估規劃經費，讓計畫正式邁入具體推進階段。

陳亭妃表示，糖鐵五分車不能只停留在懷舊或單一觀光思維，真正的關鍵在於「核心節點如何串連？如何帶動？」。這項計畫可行性評估將由台南市政府執行，而立法院經濟委員會也將特地南下考察、追蹤進度，要求中央和地方把分工做清楚、時程走到位，避免關鍵環節卡關，讓溪北發展不再停在紙上。

其中最受矚目的核心節點新營糖廠，陳亭妃主張以「親子科技互動城堡」作為規劃主軸：除保留糖鐵文化與產業記憶，更要增加親子共融空間，讓孩子能透過互動展示與教育體驗「看見AI、走進AI」，把科技體驗與糖鐵文化結合，讓歷史場域不只是被保存，而是變成能學習、能互動、能反覆造訪的生活場景，成為溪北最具代表性的發展亮點。

陳亭妃也在會議中結論，請台南市政府在2周內對提案進行修正，她也會召開檢討會議討論協商提案後送出，期盼國發會及相關部會能夠支持這項促進溪北發展的糖鐵計劃。

陳亭妃強調，溪北糖鐵五分車是串聯文化保存、產業轉型與區域發展的重要地方創生引擎，唯有核心的新營糖廠成功轉型，整條路線才能真正帶動人流、產值與地方信心。她將持續透過立法院經濟委員會平台掌握進度、督促協調，加速前置作業，讓溪北從「被經過的地方」，轉型為「值得停留、留下回憶的地方」。

