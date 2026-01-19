陳亭妃追蹤溪北糖鐵五分車規劃進度 爭取核心糖廠打造「親子科技互動城堡」

立委陳亭妃推動「溪北糖鐵五分車地方創生計畫」，強調要讓溪北成為親子願意停留、地方能持續發展的生活場域。為加速計畫向前推進，今（19）日再召集國發會、交通部、經濟部和文化部等部會，及台糖公司進行協調。 圖：陳亭妃服務處提供

[Newtalk新聞] 溪北不該只是被經過的地方！立委陳亭妃推動「溪北糖鐵五分車地方創生計畫」，強調要讓溪北成為親子願意停留、地方能持續發展的生活場域。為加速計畫向前推進，今（19）日再度召集國發會、交通部、經濟部、文化部及台糖公司等中央部會進行跨部會協調，針對關鍵節點逐一盤點，並成功爭取由交通部鐵道基金支應可行性評估規劃經費，讓計畫正式邁入具體推進階段。

陳亭妃指出，糖鐵五分車不能只停留在懷舊或單一觀光思維，真正的關鍵在於「核心節點如何串連？如何帶動？」她表示，可行性評估計畫將由台南市政府執行，而立法院經濟委員會也將特地南下考察、追蹤進度，要求中央地方把分工做清楚、時程走到位，避免關鍵環節卡關，讓溪北發展不再停在紙上。

針對最受矚目的核心節點新營糖廠，陳亭妃在會中明確提出方向，主張以「親子科技互動城堡」作為規劃主軸：除保留糖鐵文化與產業記憶，更要增加親子共融空間，讓孩子能透過互動展示與教育體驗「看見AI、走進AI」，把科技體驗與糖鐵文化結合，讓歷史場域不只是被保存，而是變成能學習、能互動、能反覆造訪的生活場景，成為溪北最具代表性的發展亮點。

陳亭妃最後做成結論，要求市政府兩週內針對提案進行修正，她也會召開檢討會議討論協商提案後送出，期盼國發會及相關部會能夠支持這項促進溪北發展的糖鐵計劃。

陳亭妃強調，溪北糖鐵五分車是串聯文化保存、產業轉型與區域發展的重要地方創生引擎，唯有核心糖廠成功轉型，整條路線才能真正帶動人流、產值與地方信心。她將持續透過立法院經濟委員會平台掌握進度、督促協調，加速前置作業，讓溪北從「被經過的地方」，轉型為「值得停留、留下回憶的地方」。

