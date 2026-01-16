陳亭妃送堅果感謝扶龍王助攻 王世堅獻唱改編版〈沒出息〉力挺

民進黨台南市長初選「憲妃之爭」，日前結果出爐，最終由陳亭妃險勝林俊憲，將代表民進黨參選台南市長。陳亭妃勝出後，今（16）日特別帶禮物，拜會一路相挺的立委王世堅並表達感謝。王世堅則是現場改編版的〈沒出息〉，「台南市長就是陳亭妃」。

王世堅今（16）日在立院受訪時被問及此事，他直言陳亭妃會在初選勝出，完全是陳亭妃這23年非常努力，尤其從掃街過程中，他看到台南鄉親反應熱烈，甚至是夾道歡迎，所以在掃街完畢後，自己就很篤定地跟亭妃說，「妳已經通過考驗、獲得勝利」，果真隔天民調結果出爐也是如此。

廣告 廣告

陳亭妃下午則是帶著「堅果」禮盒拜會王世堅，她在訪問中表示，民調出爐後，她第一時間便致電立法委員王世堅表達誠摯感謝，感謝王世堅在初選過程中，多次於關鍵時刻站出來力挺，「堅哥在最重要的時候給我支持與提醒，這份情我放在心裡」。她也強調，王世堅的力挺，不只是個人情誼，更是對民進黨團結價值的展現。

兩人互動過程中，王世堅也現場改編版的〈沒出息〉給陳亭妃，「本來應該是從從容容、游刃有餘，現在是實實在在、堅定挺妃，大聲說出來，我要支持陳亭妃，台南市長就是陳亭妃」。

王世堅笑稱，就是堅定挺妃，我們是自己同事，我一定是對好朋友，一定是鼓勵，應驗了說「扶龍王」或多或少，占百分之一的功勞。

事實上，王世堅今日在議場時，不少同黨立委都爭相跟他握手和合影，包括要選嘉義市長的王美惠、嘉義縣長的蔡易餘、高雄市長的賴瑞隆及台東縣長的陳瑩，都期盼扶龍王能夠再發揮。

延伸閱讀

民進黨初選震撼彈 媒體人：賴清德已非一尊、黨內三分天下

民調出爐後第一件事做什麼？陳亭妃：一通通電話親自打

陳亭妃勝出也不畏戰 謝龍介喊話：該擔心的是賴清德