陳亭妃造勢淚喊遭抹黑 林俊憲：哭也是選舉技術的一種

民進黨台南市長初選進入最後階段，綠委陳亭妃今天舉辦造勢活動，獲綠委王世堅站台力挺，陳亭妃提到自己遭受抹黑攻擊，並在致詞過程一度哽咽。初選對手、綠委林俊憲則說，「哭也是選舉技術的一種」，並指自己才是被抹黑，彼此都有委屈，大家應該盡全力打完初選，接受初選結果，這才是真正的君子之爭。

陳亭妃在台上致詞時一度哽咽，並伸手拭淚。（報系資料照）

林俊憲表示，「我才是被抹黑」，現在是黨內同志彼此競爭，大家就盡全力，「我想，不用哭，彼此都有委屈啦！」重點是人家講的是不是事實，如果是事實，應該自我反省檢討，而不是訴諸悲情。他認為，應該開朗快樂打完這場初選，並彼此承諾，「如果我沒有贏，我支持我的對手；我贏，你要支持我啊，大家都接受出選的結果，才是身為民進黨黨員該盡的責任。」

廣告 廣告

林俊憲表示，自己才是被抹黑。（圖／中天新聞）

對於陳亭妃哽咽落淚是否會影響選情，林俊憲說，「我不知道，哭也是選舉技術的一種」，但社會上還是去評斷這些是不是事實，過去在台南發生什麼事情，對民進黨台南市議會黨團造成很大傷害是不是事實？市民應該很清楚。黨內初選大家應該盡全力，「像我就是用盡我所有的力量，快快樂樂打完初選，但是要接受初選結果，這才是一場真正的君子之爭。」

延伸閱讀

同框蔡正元秀「電子腳鐐」！柯文哲笑：我們都是朝廷欽犯

沒有柯文哲沒關係！ 陳佩琪喊：老大的老婆我參加

當電子腳鐐遇到電子腳鐐 蔡正元、柯文哲同框錄土城十講