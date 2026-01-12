陳亭妃造勢淚喊「遭抹黑」 林俊憲：選舉技術的一種

高雄市 / 綜合報導

民進黨縣市長初選民調雖由高雄市拔得頭籌，但台南市長初選也戰鼓頻催，可望13或14日舉行，最後階段，立委陳亭妃在造勢活動中，眼眶泛紅提到自己遭受抹黑攻擊，致詞過程一度哽咽，媽媽也跟著流淚，而對手林俊憲立刻回應，自己才是被抹黑，「哭也是選舉技術的一種」，並說彼此都有委屈，大家應該盡全力打完初選，接受初選結果，才是真正的君子之爭。

立委(民)陳亭妃說：「亭妃不抹黑，不口水，不攻擊，我把他們對我的抹黑，對我的攻擊，我一筆一筆都吞下去。」民進黨台南市長初選，進入最後階段，綠委陳亭妃昨（11）日下午在造勢場合，訴說自己遭抹黑攻擊，多次在台上拭淚，陳亭妃母親站在一旁，眼淚跟著流，現場氣氛讓支持者也跟著鼻酸。

同一天，對手林俊憲在永康的造勢晚會立刻回應，他才是被抹黑的人，立委(民)林俊憲說：「不用哭，彼此都有委屈啦，重點是，人家講的是不是事實，哭可能也是選舉技術的一種啦。」民眾說：「當選當選。」

隨著民調時程逼近，林俊憲陣營一早展現驚人的組織動員實力，由黨公職夥伴組成的「台南隊」，在尖峰時刻進駐各重要路口向市民拜票請託，林俊憲助理說：「我這裡是立委林俊憲的服務團隊。」

競辦裡面的助理拿起電話不斷請託，林俊憲認為，初選的勝負關鍵，在於支持者的熱情能否轉化為實際的接聽率，立委(民)林俊憲說：「今天(民調)沒有抽到台南，所以我們就按照我們事先規劃，路口站完以後，開始車隊一樣遊行，讓更多市民了解到時間的緊迫性。」

陳亭妃完成37區鐵馬行動拜票，強調這是她要做台南400年來第一位女市長的意志力表現，王世堅在最後時刻，南下演唱爆紅歌曲挺她，立委(民)陳亭妃說：「謝謝。」

到傍晚，她繼續在車來車往的小東路跟中華路口，把握每分每秒，全力拜票，立委(民)陳亭妃說：「我們繼續努力，我的團隊都已經在各地，已經在路口再一次拜票，我們也一直積極的在很多地方，希望民眾繼續為我們顧電話，顧票。」

民調決戰時刻，透過面對面的接觸，擴大與市民連結，鞏固基本盤，也爭取中間選民認同。

