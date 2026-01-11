陳亭妃造勢 王世堅助講獻唱

王世堅十一日專程南下站台助講，預祝陳亭妃成為台南市首位女市長。（記者翁順利攝）

記者翁順利∕台南報導

近來以網路名歌竄紅政壇的王世堅立委，十一日專程南下陪同立委陳亭妃騎單車掃街拜票，並在陳亭妃壓軸的造勢大會中公開獻唱由「沒出息」歌曲改編的「有出息」新歌曲，強調從從容容「堅」定挺亭妃，大聲說出來：台南市長就是陳亭妃，使得會場上萬民支持者報以熱烈地的笑聲和掌聲，他並與會眾相約，待陳亭妃初選過關，將再來台南獻唱及贈送春聯。

王世堅十一日站台為陳亭妃助講並開唱網路紅歌，陳亭妃展示鐵馬車隊，宣示將力爭成為台南市首位女市長。(記者翁順利攝)

王世堅說，這一陣子陳亭妃遭受圍攻而孤軍奮戰，他看不下去，所以專程來支持，期許她能將流言轉化為成長的勳章，繼續努力前進。他並意有所指地說，他信賴但不信邪，更深信「邪不勝正」。

在全場群眾齊聲吶喊下，王世堅獻唱「沒出息」，祝福陳亭妃「從從容容」勝選，約定陳亭妃初選過關時再南下好好獻唱，並贈送專屬的春聯，獲得全場掌聲說好，還高聲回應王世堅「有出息」。隨後王世堅並依約陪同陳亭妃到市區其他各區掃街拜票。

大會由電視名嘴「黑面仔」主持，他公布會場大約有三萬名會眾，陳亭妃則強調她絕對沒有進行任何動員或安排遊覽車接送，都是各地支持者自動自發到場，而且她在這次以八天與鐵馬繞行縣區，遇到很多民眾也聆聽到很多心聲，若能獲通過初選並成為台南四百年來第一位女市長，她將延續鐵馬精神，承諾成立行動政府，主動出擊為民眾服務。