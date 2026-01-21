陳亭妃遭嚴重羞辱？蔡正元看「切割郭信良」條款：簽了保證落選

民進黨2026台南市長參選人陳亭妃昨（20）日拜會台南市議會，卻拒絕簽署包括「切割郭信良」等三項協議，引發議論。前立委蔡正元認為，此舉對陳而言是很嚴重的羞辱，若簽署一定會讓其支持者感到沒面子，且會落選，「我保證」。

陳亭妃昨拜會挺憲派的議長邱莉莉，卻未簽署由挺憲派主導擬定的「2026民進黨勝選共同聲明，3點協議保證」，邱莉莉表示遺憾。3點協議保證包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。

蔡正元今在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，此事不是和解也不叫會談，而是鴻門宴，郭信良跟邱莉莉昔日曾競爭過議長位置，顯見如今民進黨台南市議會黨團想的不是民進黨偉大的前途，也不是陳亭妃是否能順利接棒，而是憂心議長的位置。

蔡正元認為，此舉對陳亭妃而言是嚴重的羞辱，是新潮流要陳徹底投降，若陳簽署一定會落選，「我跟你保證」，蔡強調，台南選民恐會認為陳是在議長、議員要脅底下做事，「投給她幹什麼？」不僅支持者也會覺得沒面子，也會被國民黨從頭嘲笑到尾。

