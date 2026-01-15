陳亭妃選台南、賴瑞隆柯志恩決戰高雄！全台22縣市首長參選名單一次看【不斷更新】
全台22縣市首長，有哪些人確定參選2026九合一你知道嗎？下屆九合一選舉將於11月28日登場，各政黨無不摩拳擦掌，準備布局各縣市選舉最佳人選。究竟哪些人決定參選22縣市首長？Yahoo新聞編輯室不斷更新名單，一起往下看吧！
台北市長2026參選名單
國民黨蔣萬安：現任台北市長。依據地方制度法第55條第1項，直轄市長連選得連任一屆。外界普遍預估蔣萬安會爭取2026年台北市長連任，先前原語帶保留的蔣萬安，自今年元旦後積極布局，不僅到偏綠的大同區辦座談，還從中山區開始舉辦「市長與里長有約」，試圖拉近和里長們的距離；外界解讀，蔣萬安回防本命區的舉動，具有濃厚的固樁意味。點我看相關新聞
新北市長2026參選名單
民進黨蘇巧慧：現任新北市第五選舉區立委、民進黨新北市黨部主任委員。民進黨中執會通過徵召蘇巧慧參選新北市長，蘇巧慧表示，會盡120分的努力，接受挑戰，因為她相信，更好的新北，將會成就更好的台灣；這是她的夢想，也是她爭取的機會。點我看相關新聞
民眾黨黃國昌：現任民眾黨主席、全國不分區立委。黃國昌去年8月便宣布投入新北市長選舉。今年1月11日，黃國昌後援會正式成軍。黃國昌強調，新北市是全國人口最多的城市，「需要的是一位有執行力、有效率、敢承擔的新北市長」，並堅定表示自己已做好準備。點我看相關新聞
基隆市長2026參選名單
國民黨謝國樑：現任基隆市長。謝國樑在2024年10月13日挺過罷免案，去年10月鬆口有意爭取市長連任，希望能再有四年時間，為市民做更多的事。被問及連任策略，謝國樑則表示，「最好的連任策略就是把市政做好，自然就有機會順利連任。」點我看相關新聞
民進黨童子瑋：基隆市議會議長，是首位民進黨籍基隆議長。民進黨中執會去年12月31日徵召童子瑋參選基隆市長。儘管外界分析，童子瑋參選是一場艱困選戰，但童子瑋自認，雖無現任市長謝國樑的家族二信奧援，但選民對他有信心跟信任感，因此會勇敢挑戰、並不畏懼。基隆市議員張之豪也分析，童子瑋出身地方世家，深耕地方相當有實力。點我看相關新聞
桃園市長2026參選名單
國民黨張善政：現任桃園市長。去年7月26日大罷免中，桃園市是唯一全區都有罷免案的直轄市，六位立委皆成功守住席次，讓張善政連任之路更加明朗。日前，張善政在議會總質詢，被綠營議員詢問對連任是否有信心？張善政首度正面表態「一定要有信心啊！」TVBS民調指出，張善政上任三年以來，整體而言61%桃園市民表示滿意、18％不滿意，連任機會大。點我看相關新聞
新竹市長2026參選名單
無黨籍高虹安：現任新竹市長。高虹安涉嫌於立委任內詐領助理費，一審遭判七年四個月，市長職位也因此停職；但二審出現逆轉，貪污部分改判無罪，高虹安復職回歸，並全力爭取連任。國民黨祕書長李乾龍也定調，2026新竹市長選舉將禮讓現任市長高虹安，促進藍白合。點我看相關新聞
國民黨何志勇：國民黨前發言人。雖然國民黨已決定禮讓洪安參選，但國民黨前發言人何志勇仍堅持選到底，並稱「除非民眾黨承諾2028年總統大選禮讓國民黨，他就立刻退選。」對此，國民黨黨務人士表示，之後將把禮讓高虹安參選2026新竹市長一事送黨中常會同意，只要作成決議、完成核備，全體黨員都須遵守，若有黨員違背，不排除祭出黨紀處分。點我看相關新聞
新竹縣長2026參選名單
未定。
苗栗縣長2026參選名單
國民黨鍾東錦：現任苗栗縣長。鍾東錦2022年因違紀參選，遭國民黨開除黨籍，直到去年9月恢復黨籍，國民黨主席鄭麗文也提名鍾東錦競選連任。隨後，鍾東錦於去年12月24日宣布，前民眾黨立委、現任民眾黨苗栗黨部主委賴香伶，將出任副縣長一職，此舉被認為是為明年大選「藍白合」率先鋪路。點我看相關新聞
民進黨陳品安：現任苗栗縣議員。民進黨中執會已拍板，2026年苗栗縣長徵召陳品安參選。陳品安提到，苗栗是民進黨在西部地區未曾執政過的縣市，雖然苗栗一直是藍大於綠，但自己長期服務不分黨派、年齡，也會跟不一樣黨籍的夥伴合作，相信有突圍可能，「希望透過不一樣的組織方式，在苗栗找到所有認真生活的人，突破一般村里長、農漁會組織，拜訪百工百業、一步步突破。」點我看相關新聞
台中市長2026參選名單
民進黨何欣純：現任台中市第七選舉區立委。民進黨中執會已通過提名何欣純參選台中市長，何欣純除了感謝總統賴清德、立委蔡其昌，也向台中這塊土地與所有市民頭家表示感謝，並說「如果能有服務更多市民朋友的機會，我當然會全力以赴。」點我看相關新聞
彰化縣長2026參選名單
民進黨陳素月：現任彰化縣第四選區立法委員。民進黨已確定，徵召立委陳素月參選2026年的彰化縣長。陳素月表示將全力以赴，認為民進黨內共識很重要，將邀約拜會黨內公職，對於未來面臨的挑戰不掉以輕心，會謹慎走好每一步，且將針對彰化縣發展願景拜會各領域專業人士，廣泛聽取意見。點我看相關新聞
南投縣長2026參選名單
國民黨許淑華：現任南投縣長。許淑華施政滿意度高，今年拚連任聲勢持續看旺。被問及綠營對手温世政時，許淑華坦言，民進黨的人選讓她驚豔，「樂見北漂青年回鄉服務」、「希望他不要被政治帶壞」，期待和温世政來一場君子之爭。點我看相關新聞
民進黨温世政：新北市牙醫師公會理事長。温世政曾拿下國考牙醫榜首，有超強學經歷。温世政透露，他是深藍家庭出身，而總統、民進黨主席賴清德多次徵詢他意見，決定回南投回饋鄉親「打有意義的人生下半場」，目前已開跑地方，並提出「顧老、顧少、顧腹肚」政策三箭。點我看相關新聞
雲林縣長2026參選名單
國民黨張嘉郡：現任全國不分區立委。張嘉郡出身雲林張榮味家族，張家政治實力近年已在雲林形塑難以撼動的政治版圖。對於2026選戰，張嘉郡也展現決心、率先提出政策，稱如果她當選縣長，會推動國中小學童的營養午餐免費，這是照顧孩子最基本、也最重要的一步，一來減輕家長的負擔，二來照顧孩子的健康，三來奠定國家的未來，這是三贏的局面。點我看相關新聞
民進黨劉建國：現任雲林縣第二選區立委。劉建國獲民進黨中執會提名，將代表民進黨參選2026年雲林縣長選舉。本屆參選碰上張榮味的女兒、張麗善的姪女張嘉郡，面對張家在雲林縣的龐大勢力，選情艱困，劉建國說，「不畏懼任何對手，會全力以赴。」至於媒體詢問是否會辭立委參選，劉建國表態，時間到會公布。點我看相關新聞
嘉義市長2026參選名單
民進黨王美惠：現任嘉義市立委。嘉義市自1982年升格以來，11任市長中，國民黨拿下四任，均由黃敏惠勝出。在黃敏惠連任兩屆市長後，嘉義市被民進黨列為重現綠地的重點，而兩屆立委選舉都拿下過半超高票數的王美惠，成為不二人選。民進黨中執會已決議，由王美惠代表參選嘉義市長。王美惠表示，「這是黨的肯定，是責任，更是一份對嘉義的使命。從政以來，始終秉持一顆為民服務的心，日後不論在哪個位子上，都一樣是為嘉義、為台灣努力。」點我看相關新聞
嘉義縣長2026參選名單
民進黨蔡易餘：現任嘉義縣第一選舉區立委。蔡易餘自2016年蟬聯三屆立委至今，更曾擔任立法院民進黨團書記長。民進黨公布2026年嘉義縣長初選民調，蔡易餘擊敗對手嘉義縣議員黃榮利，以26個百分點的差距壓倒性獲勝，將接棒現任縣長翁章梁參選，預計1月21日中執會正式通過提名名單。點我看相關新聞
台南市長2026參選名單
國民黨謝龍介：現任全國不分區立委。謝龍介2022年便曾參選第四屆台南市長，雖然最終輸給爭取連任的黃偉哲，不過也緊咬票數。面對2026年台南市市長這場選戰，謝龍介直言，不論民進黨最後派出誰，都將迎來一場不好打的硬仗，更透露真實民意認為「台南宛如一鍋煮餿的湯」，局勢已難以挽回；但謝龍介也強調，藍營仍須步步為營，持續回應市民真正關切的問題，只是相較過去，選情較為樂觀一點。點我看相關新聞
民進黨陳亭妃：現任台南市第三選區立委。民進黨公布2026年台南市長初選民調結果，陳亭妃擊敗對手立委林俊憲，預計1月21日召開中執會，正式提名陳亭妃代表參選台南市長。點我看相關新聞
高雄市長2026參選名單
國民黨柯志恩：現任全國不分區立委。2022年，柯志恩首次參選高雄市長得票率突破40%，外界認為成績斐然、雖敗猶榮。2025年10月，柯志恩正式宣布，代表國民黨角逐高雄市長寶座，並選在上次選舉得票率最低的旗津掛出首面競選市長看板，象徵「從哪裡跌倒，從哪裡站起來」。點我看相關新聞
民進黨賴瑞隆：現任高雄市第八選區立委。賴瑞隆曾任高雄市新聞局長、海洋局長，之後連續三屆高票當選立委。賴瑞隆強調，將推動智慧治理、發揚地方特色，縮短城鄉差距，讓東高雄成繁榮的永續宜居城市。民進黨公布初選民意調查結果，民進黨籍立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺，和國民黨對手柯志恩對比式民調，由賴瑞隆勝出，預計1月21日開中執委會，正式提名賴瑞隆參選高雄市長。點我看相關新聞
屏東縣長2026參選名單
民進黨周春米：現任屏東縣長。民進黨在屏東縣執政逾20年，自蘇嘉全起，每次選舉幾乎勝券在握，但2022年綠營初選競爭激烈，儘管最終由周春米出線，仍陷入「泛綠分裂」氛圍，當時僅小贏藍營，讓綠色執政亮起紅燈。經過三年經營，周春米決定於2026年縣長選舉，力拚連任。點我看相關新聞
國民黨蘇清泉：現任全國不分區立委。國民黨中常會通過立委蘇清泉代表國民黨參選屏東縣長。對此，蘇清泉回應，「屏東縣到了該改變的時候了」，自己深知縣政有許多進步的空間，接受徵召將勤跑基層，做好為民服務，不負鄉親所託，為屏東全力打拚。點我看相關新聞
宜蘭縣長2026參選名單
民進黨林國漳：律師。林國璋是土生土長宜蘭人，受民進黨徵召參選。林國璋表示，新的一年，宜蘭正站在關鍵的轉捩點，面對產業升級、交通建設、社會照顧及世代傳承等重要課題，更需要一個團結、穩健、願意為地方打拚的執政團隊。林國璋並承諾，若當選會讓公務人員知道什麼是依法行政，「有縣長在後面做他們（公務員）的靠山」，不再瞻前顧後。點我看相關新聞
花蓮縣長2026參選名單
未定。
台東縣長2026參選名單
國民黨吳秀華：現任台東縣議會議長、國民黨台東縣黨部主委。國民黨已徵召吳秀華代表參選2026年台東縣長。吳秀華說，「正因為長期站在基層，很清楚台東人真正需要的是什麼，也知道台東下一步該往哪裡走」，承諾當選後，將以謙卑而堅定的態度，承接既有基礎，帶領台東邁向更具韌性與溫度的發展方向。點我看相關新聞
民進黨陳瑩：現任平地原住民選舉區立委。民進黨中執會通過提名陳瑩參選台東縣長。陳瑩坦言，過去台東選情對綠營而言，確實一直難以看好；但她相信，自己的參選一定可為民進黨、為希望台東更好的人帶來一道曙光。她也期盼，未來能帶來更多創新想法，帶領台東蛻變，邁向更幸福宜居的未來。點我看相關新聞
澎湖縣長2026參選名單
民進黨陳光復：現任澎湖縣長。2022年，陳光復經民進黨徵召參選澎湖縣長，入主縣府後著重社會福利政策。總統賴清德去年到澎湖參香時，針對當地機位一票難求的民怨，責成交通部長陳世凱、華信航空董事長陳大鈞協助解決，外界分析此舉也是替澎湖縣長陳光復拚連任。點我看相關新聞
無黨籍葉竹林：曾任兩屆馬公市長。葉竹林2022年參選澎湖縣長，未能當選。不過，他沒有退出地方舞台，持續耕耘基層、投入公共事務。雖以無黨籍身分參選，但葉竹林不排除和藍白在野合作。他也表示，若當選縣長，將推動聯合治理模式，廣納跨黨派人才加入「澎湖隊」，以專業及能力為優先，投入以場乾淨、正向、進步的選戰，讓澎湖更好。點我看相關新聞
無黨籍陳盡川：海洋保育志工。陳盡川在澎湖地方上，以「敢言」、「行動派」作風聞名，長期參與取締非法捕魚和維護海洋生態等公共議題。這次宣布參選，被外界解讀是期望藉選舉平台，進一步推廣生態保育理念。陳盡川在聲明中強調，如果當選，將致力於開創澎湖觀光的新局面。點我看相關新聞
金門縣長2026參選名單
未定。
連江縣長2026參選名單
未定。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
