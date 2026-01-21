陳亭妃選台南市長危險了？ 媒體人揭「被下馬威」：連裝都不想裝

民進黨台南市長初選落幕，民調勝出的立委陳亭妃昨（20）日拜會力挺立委林俊憲的議長邱莉莉，卻因沒有簽署挺憲派議員提出的3點協議保證，導致雙方出現「沒有達成完全共識」的遺憾。資深媒體人謝寒冰認為，此舉顯示台南整合出現問題，陳未來要尋求支持恐面臨很大的困難。

陳亭妃昨拜會挺憲派的議長邱莉莉，卻未簽署由挺憲派主導擬定的「2026民進黨勝選共同聲明，3點協議保證」，邱莉莉表示遺憾。3點協議保證包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。

廣告 廣告

對此，謝寒冰昨在政論節目《新聞大白話》中坦言，他原先預測陳亭妃拜會台南市議會時，雙方表面上會裝出一團和氣的樣子，未料卻連裝都不想裝，把場面搞得太難看。

謝寒冰認為，這樣的情形顯示台南整合出現問題，並不是單純仇恨，而是牽涉太多利益問題，陳亭妃未來要爭取支持，恐面臨很大的困難；謝強調，這舉動就是要給陳下馬威，很明顯知道陳不會簽署，就是要讓陳難看、洗陳的臉。

謝寒冰質疑，身兼民進黨主席的總統賴清德到底想不想贏得台南市長選舉？若真的想贏，真的要這樣玩嗎？賴自己要去思考。

【看原文連結】