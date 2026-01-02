陳亭妃鐵馬啟程拚市長 騎行台南37區

陳亭妃於元旦率領鐵馬隊伍，深入騎行台南37區，展現拚市長的決心。(陳亭妃提供)

民進黨台南市長初選進入關鍵階段，立法委員陳亭妃於昨1日正式啟動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，自即日起至1月11日，將以自行車走訪台南37個行政區，深入基層向鄉親報告政績、爭取支持，展現「女力市長・鐵馬精神」。





鐵馬行動首日清晨，陳亭妃在永華市政中心出發，現場聚集大批支持者自發到場相挺，群眾熱情簇擁，高喊「凍蒜」，氣氛熱烈。多名支持者表示，並無任何動員，只是希望親自替陳亭妃加油，陪伴她走完這段關鍵里程。

陳亭妃指出，鐵馬行動不是形式，而是她長年推動「行動政府」理念的具體實踐，希望用最貼近人民的方式，把政策與關心送到每一個角落。她也呼籲鄉親在1月12日至14日民調期間「守住電話」，用行動支持她持續為台南努力。





現場也出現象徵支持的「妃妃勳章信物」，源自立委王世堅曾形容「每一次抹黑攻擊，都是陳亭妃的勳章」。不少支持者主動索取並佩戴，表示這枚勳章不只是紀念，更象徵一路陪伴與信念。





陳亭妃說，1月1日至11日的鐵馬行程別具意義，象徵27年來一步一腳印的踏實歷程，也代表目前各項民調持續領先。她強調，全程將導入GPS行程追蹤，並透過臉書與YouTube直播，邀請市民共同見證「行動政府」的每一步。