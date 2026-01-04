陳亭妃鐵馬掃街第3天 秀出王世堅贈送巨大勳章

南部中心／鄧山田、陳芷萍 台南市報導

民進黨台南市長初選進入倒數第8天，立委陳亭妃展開第三天的鐵馬車隊掃街，一早從六甲恆安宮出發，行經前總統陳水扁的故鄉官田，受到大批民眾夾道歡迎。陳亭妃也把日前立委王世堅南下力挺她時，贈送的勳章圓盤做成真的勳章，發送給民眾，當做她和支持者之間的信物。





不少民眾騎過陳亭妃的鐵馬車隊，都對她豎起大姆指，為她加油打氣。（圖／民視新聞）

「陳亭妃當選！」依舊精神抖擻，鐵馬車隊掃街進行第三天，陳亭妃完全沒有疲態，一早從六甲恆安宮出發，繞行官田、麻豆、西港、學甲、下營，一路騎了三個多小時，不少民眾騎過車隊，都對她豎起大姆指，還有人特別跑過來加油，「加油！我們都支持你！」民眾說，「她很好，真的向她拜託，她都全心全力在幫忙。」支持者放炮迎接，特別是騎進前總統陳水扁故鄉官田時，鄉親更是夾道歡迎車隊的到來。陳亭妃：「台南缺一塊民主的版圖，其他縣市都有女性的縣市長，唯獨台南人沒有，所以我們這次把這塊民主的版圖，把它補好補滿，大家說好不好。」

民進黨立委陳亭妃（右）說，台南缺一塊民主的版圖，其他縣市都有女性的縣市長，唯獨台南人沒有，所以這次要把這塊民主的版圖把它補好補滿。（圖／民視新聞）

陳亭妃還把日前立委王世堅南下力挺她時贈送的勳章圓盤，帶到現場，並且做成真的勳章，發送給支持者，大家搶著要，一拿到就立刻別在衣領上。陳亭妃：「我們的妃妃勳章、妃妃鐵馬勳章，那這個勳章非常特別大家看一下，這個裡面的圓盤代表台南，這裡面有台南的元素，有古蹟有黑面琵鷺代表生態，有虱目魚代表漁業，有文旦代表著我們的農業，所以它是把台南37區全部在這個圓盤當中呈現。」支持者：「很有設計感。」支持者：「非常好，代表我們市長的勳章，希望她高票當選！當選！當選！」陳亭妃說，這枚「勳章」信物就是和人民一起走過來的見證，她將戴著這枚勳章，一路前行，就像這次的鐵馬行，就是把過去的努力、現在的堅持，以及對未來的承諾，一次串連起來，完成最後一哩路。













