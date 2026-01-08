陳亭妃鐵馬行動到關廟「巧遇」陳水扁！ 期待首位台南女市長

陳亭妃的「鐵馬行動」37區拜票，8日到關廟山西宮時「巧遇」前總統陳水扁，陳水扁拉起陳亭妃的手高喊「當選」。（陳亭妃服務處提供／郭良傑台南傳真）

陳亭妃37區「鐵馬行動」拜票，8日到關廟山西宮時「巧遇」到該廟參拜的前總統陳水扁。（陳亭妃服務處提供／郭良傑台南傳真）

陳亭妃37區「鐵馬行動」拜票，8日到關廟山西宮時「巧遇」到該廟參拜的前總統陳水扁，一起上香祈福。（陳亭妃服務處提供／郭良傑台南傳真）

角逐民進黨台南市長初選的立委陳亭妃進行「37區鐵馬行動」拜票，8日到關廟區山西宮時，「巧遇」前往參拜的前總統陳水扁及陪同的地方人士，陳水扁特地向陳亭妃表達關心與鼓勵，給予溫暖支持，並送陳亭妃一副對聯祝她勝選，陳水扁期許陳亭妃將是台南400年第一位女力市長，來完成台南民主的最後一塊版圖，為台南寫下歷史新頁。

陳亭妃表示，台南是一座充滿歷史與人情味的城市，她會繼續用行動證明「行動政府不是口號」，一步一腳印傾聽民意、回應需求。她的37區「鐵馬行動」拜票，最後一站是1月11日下午2點40分我們要共同前進台南市政府的關鍵時刻，拜託所有支持她的市民一起站出來，讓陳亭妃不孤單！屆時有「扶龍王」之稱的同黨立委王世堅，將會陪著她堅定向前，為台南打造更溫暖、更有力量的未來。

廣告 廣告

陳亭妃表示，她持續推動「行動政府・行動正能量」37區鐵馬行動，8日邁入第六天行程。這項行動只剩3天，就將完成鐵馬台南37區的承諾，這不只是決心的考驗，更是與市民同行、匯集所有正能量、共同為台南未來努力的歷程。

陳亭妃指出，這幾天最大的感受就是人民的力量，一路的鐵馬過程，無論是市區、海線、山區或農村，每一個加油聲、每一次揮手支持，都是支撐她繼續向前的動力。1月11日下午2點40分她將完成37區的行程，前進永華市政中心，邀請鄉親到現場用行動陪伴、用正能量相挺，一起寫歷史讓台南出現第一位女市長。

【看原文連結】