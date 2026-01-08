陳亭妃鐵馬行動巧遇前總統 陳水扁力挺台南第一女市長 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台南報導

民進黨台南市長初選進入關鍵倒數，立委陳亭妃持續推動「行動政府・行動正能量」37區鐵馬行動，今（8）日邁入第6天行程。陳亭妃表示，鐵馬行動只剩3天，就將完成鐵馬台南37區的承諾，這不只是決心的考驗，更是與市民同行、匯集所有正能量、共同為台南未來努力的歷程。

陳亭妃指出，這幾天最大的感受就是人民的力量，一路的鐵馬過程，無論是市區、海線、山區或農村，每一個加油聲、每一次揮手支持，都是支撐她繼續向前的動力。

此外，鐵馬行動預計1月11日下午2點40分將完成37區前進永華市政中心，陳亭妃邀請鄉親到現場用行動陪伴、用正能量相挺，「一起寫歷史讓台南出現第一位女市長」。

鐵馬行動今日行經關廟山西宮時，巧遇前總統陳水扁前來參拜，陳水扁特地向陳亭妃表達關心與鼓勵。陳水扁表示，台南是民主聖地，讓台南400年第一位女力市長來完成台南民主的最後一塊版圖，為台南寫下歷史新頁。

陳亭妃表示，台南是一座充滿歷史與人情味的城市，她會繼續用行動證明「行動政府不是口號」，一步一腳印傾聽民意、回應需求。最後11日要共同前進台南市政府的關鍵時刻，拜託所有支持她的市民一起站出來；有「扶龍王」之稱的立委王世堅也會陪著她堅定向前，為台南打造更溫暖、更有力量的未來。

