[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

立法委員陳亭妃「行動政府・行動正能量」37區鐵馬行動今（4）日邁入第三天，持續以鐵馬深入地方、傾聽民意。不同於以往掃街或造勢，這次鐵馬行動除了一步一腳印走進各行政區，也因一款特別設計的「鐵馬妃妃旋轉勳章信物」掀起支持者的熱烈討論，沿途詢問度高、索取踴躍，甚至出現供不應求的情況，成為本次行動中的一大亮點。

陳亭妃鐵馬行動邁入第三天 鐵馬妃妃旋轉勳章引發討論熱潮。（圖／陳亭妃辧公室）

這枚勳章信物之所以誕生，源自民進黨立委王世堅曾說過的一句話：「每一個抹黑攻擊，都是陳亭妃的勳章。」陳亭妃團隊將這句話化為具體設計理念，打造出象徵信念與陪伴的勳章信物，並以「永遠環繞在37區的鐵馬妃妃」作為核心概念，象徵無論順境或逆境，她始終在人民身邊，與市民同行。

陳亭妃表示，勳章設計最特別的是，勳章的圓盤代表台南37區，裏面的巧思是把具有台南代表性意向的孔廟（古蹟）、黑面琵鷺（生態）、虱目魚（漁業）、文旦（農業）整個呈現在裡面，然後把鐵馬妃妃採用可旋轉的設計，象徵亭妃8年把37區走透透，已經把台南藍圖做了最完整的規劃，從產業、漁業、農業、觀光、社會福利、 交通、教育、體育、災害演練、警消福利、行動政府等，已經在政見發表當中向市民報告。陳亭妃進一步表示，這枚勳章除了是陳亭妃苦幹實幹、鐵馬精神的象徵，也寓意著陳亭妃27年的政治歷程，雖然一路走來歷經無數的抹黑、莫須有攻擊，但是因為支持者陪她挺過、走過，才能走到今天。陳亭妃直言，要成為台南400年來第一位女市長，就必須經過所有的磨練與考驗，支持力量的匯聚、就是推動陳亭妃向前的最大動力。許多民眾表示，「把鐵馬妃妃戴在身上，就像跟妃妃一起騎在路上、走在路上」。

陳亭妃表示，這枚勳章不屬於亭妃個人的，而是屬於所有一路陪伴、給她力量的市民朋友、人民永遠是她最大後盾。凡是來參與鐵馬行動的朋友，只要在妃妃加油點現場掃描QRCode加入好友，就能獲得「妃妃勳章信物」，請隨時注意陳亭妃Facebook還有Line所公告的加油點資訊。她強調，鐵馬行動不是形式，而是實踐對人民的承諾，用最貼近土地的方式，走遍37區、聽見每一個聲音。

隨著鐵馬行動進入第三天，支持熱度持續升溫，陳亭妃也再次感謝沿途加油與線上關心的市民朋友，陳亭妃強調會把人民的信任與期待化為繼續前行的動力，堅定走在守護台南、改變台南的道路上。

