陳亭妃鐵馬行動 東山出發

立委陳亭妃持續以「行動政府、行動正能量」走基層，「妃妃鐵馬」三日由東山碧軒寺前出發。 （記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶∕東山報導

民進黨台南市長初選進入關鍵時刻，立委陳亭妃持續以「行動政府、行動正能量」、「妃妃鐵馬」行動，三日自東山碧軒寺出發，沿途行經白河、後壁、鹽水、新營、柳營等地，向鄉親報告爭取地方建設成績單、並強調對溪北建設、大台南市政藍圖都已規劃好了。

陳亭妃表示，鐵馬行不是造勢，是以最貼近人民的方式，傾聽民意；沒有華麗舞台，只有與鄉親並肩同行；沒有口號式動員，只有用行動證明對台南的承諾；「行動政府」就是走進地方、解決問題，「行動正能量」是用真誠凝聚人民的力量。

她說，小時候就住新營，對溪北非常了解，這些年來她未曾離開溪北地區，一直用心在為農民解決農業災損、農產行銷、加強治水以及因應各種地方建設需求，她不僅經驗豐富，年輕有活力，上山下海都可以，希望多年來的努力從「東山再起」，戰到最後一刻，期能獲得市長提名，並在年底贏得市長勝選。

陳亭妃強調，對大台南市的行政藍圖都規劃好了，未來將以行動政府概念推動市政，將大台南視為一個家，不分偏鄉，不分山海，都需要全方位的發展；一路走來，她對任何抹黑、攻擊都當做磨練和考驗「吞下去」，為的是團結，願做最大的「桶箍」，和大家攜手向前行。

陳亭妃也呼籲支持者在十二、十三、十四日晚上六時至十時守住電話，用實實在在的一通電話，守住公平、守住台南的未來，讓行動正能量持續為台南向前邁進。