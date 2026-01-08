陳亭妃鐵馬行巧遇陳水扁

陳亭妃（右三）鐵馬行動行經關廟山西宮時巧遇前總統陳水扁（右二）。（陳亭妃服務處提供）

記者黃文記∕關廟報導

民進黨台南市長初選進入關鍵倒數，立委陳亭妃持續推動「行動政府 行動正能量」三十七區鐵馬行動，八日行經關廟山西宮時，巧遇前總統陳水扁前來參拜，陳水扁特地向陳亭妃表達關心與鼓勵，給予溫暖支持，鼓勵她成為台南市第一位女力市長。

陳亭妃表示，鐵馬行動邁入第六天，只剩三天就將完成鐵馬騎遍台南三十七區的承諾，這不只是決心的考驗，更是與市民同行、匯集所有正能量、共同為台南未來努力的歷程。

陳亭妃指出，這幾天最大的感受就是人民的力量，一路的鐵馬過程，無論是市區、海線、山區或農村，每一個加油聲、每一次揮手支持，都是支撐她繼續向前的動力。一月十一日下午二時四十分將完成三十七區，前進永華市政中心，陳亭妃邀請鄉親到現場用行動陪伴、用正能量相挺，一起寫歷史讓台南出現第一位女市長。

鐵馬行動行經關廟山西宮時，巧遇前總統陳水扁前來參拜，陳水扁特向陳亭妃表達關心與鼓勵，給予溫暖支持，鼓勵她成為台南市第一位女力市長，來完成台南民主最後一塊版圖，也為台南寫下歷史新頁。

陳亭妃表示，她會繼續用行動證明「行動政府不是口號」，一步一腳印傾聽民意、回應需求。十一日前進台南市政府的關鍵時刻，拜託所有支持她的市民一起站出來，讓陳亭妃不孤單！「扶龍王」王世堅也會陪著陳亭妃堅定向前，為台南打造更溫暖、更有力量的未來。