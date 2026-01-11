陳亭妃鐵馬行抵台南市政府前造勢 (圖)

政治中心／綜合報導各縣市政府相繼提出"學童營養午餐免費"政策，民進黨新北市長參選人蘇巧慧也跟進，對手黃國昌反批大家都想辦，是中央都把錢握在手上、劍指蘇巧慧，不過外界也關注，他突然週日宣布要赴美，預計和美方交流國防軍購及高關稅，就被質疑明明是民眾黨自己喊延會卻出國，綠營陳培瑜批就像不去學校上課、忙著校外教學。市場攤商的手一雙雙握，民進黨新北市長參選人蘇巧慧假日勤跑基層、當母雞，帶議員參選人掃街，近來各縣市端"學童營養午餐免費"，蘇巧慧強調不只供餐，還要讓大家吃得好。民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「一定會全力來做到，不只免費還要提升品質，甚至精進供餐制度，讓新北的孩子都能夠最好，確實新北市是比較困難，財劃法修正之後，新北市的人均從六都最低，現在變成全國最低，我們新北人對這樣亂修的財劃法，情何以堪。」民眾黨主席黃國昌：「大家都希望顧好我們的下一代，但為什麼做不到，就是沒有錢，因為過去中央政府，把所有的錢全部都握在自己手上。」民進黨新北市長參選人蘇巧慧假日勤跑基層。（圖／民視新聞）黃國昌再劍指蘇巧慧，週日他的新北後援會成立，找來柯文哲夫人陳佩琪、妹妹柯美蘭站台，柯家牌吸人氣，活動一結束就要衝機場，準備快閃飛美國首府華盛頓。民眾黨主席黃國昌：「有關於台灣的國防軍購，或者是高關稅，都是台灣人民非常關切的事情，我們認為有必要跟美國政府，針對國人所關心的這兩個議題，能夠有機會面對面，不僅僅是交換意見，也能夠第一手，獲得正確可信賴的資訊。」政治工作者周軒就發文質疑，延會到一月底是你提的現在跑出國嗎？關稅關你什麼事，檢方是不是該啟動防逃機制？網友也翻出過去他直播畫面，曾狠批官員會期中出國，如迴力鏢狠狠打臉！黃國昌快閃訪美，政治工作者周軒質疑延會到一月底是你提的現在跑出國嗎？（圖／翻攝自周軒臉書）民眾黨主席黃國昌（2024.4.8）：「在安排畢業旅行，快要卸任了嘛，立法院在會期中耶，有膽你就上飛機看看，等你回來再來跟你算帳。」民進黨團書記長陳培瑜：「不要忘了，提出延會的就是你民眾黨，這就像是你不去學校上課，卻忙著跑去做校外教學，明明國會一票，就可以完成國防預算的審查，可以進行實質的討論，但他卻選擇用出國一趟，來換取自己的政治聲量。」明明在國內，國防預算赴委也能進行討論，出訪選在「兩年條款」到期前夕，外界好奇真能談出什麼，還是黃國昌卸任前的畢業旅行。原文出處：黃國昌辭立委前突訪美！陳培瑜：延會不上學卻忙校外教學 更多民視新聞報導高雄第4棒！賴瑞隆初選前夕3區車掃 暖喊「上工即工作」盼港都更好黃國昌突宣布率團赴美談國防關稅 閃電出訪流程全說了伊朗變局印證「獨裁者不會長久」 矢板明夫：下一個是中國

