陳亭妃鐵馬行 前進山區

立委陳亭妃推動的「行動政府、行動正能量」三十七區鐵馬行動，五日騎進山區傾聽民意。(陳亭妃服務處提供)

記者盧萍珊∕玉井報導

立委陳亭妃推動的「行動政府、行動正能量」三十七區鐵馬行動，五日騎進楠西、玉井、南化、左鎮、山上、大內等地傾聽民意，陳亭妃強調，絕對不是因選舉才來，而是一直蹲點服務，在山區爭取的經費不計其數，讓農民感受最深是爭取大內區抽水站建置與水利改善工程，強化排水效能，降低淹水風險。

陳亭妃表示，山區長期面臨極端氣候衝擊，農民在意的不是口號，而是災害來臨時，政府是否真的站在第一線？這也是多年來持續為山區爭取水利建設、農水路、水土保持與野溪治理的初衷。

陳亭妃說，農民常糾結是災後復原問題的時間差，因此從過去質詢中就一直要求程序簡化、救助或補助盡速到位。如果可以從民代的建議角色，轉換為市長執行的角色，可以執行自己長期建議的部分，農民才能真正有感。

陳亭妃強調，「行動政府」不是坐在辦公室裡做決策，而是要走進每一個需要被看見的角落。