南部中心／曾虹雯、鄧山田 台南報導

民進黨台南市長初選進入最後倒數，立委陳亭妃持續進行鐵馬車隊掃街，８號一早車隊從龍崎騎進關廟山西宮，前總統陳水扁也現身祝福，大讚陳亭妃值得託付，也期待能出現台南第一位女市長。





前總統陳水扁驚喜現身，贈送親寫對聯替陳亭妃加油打氣。（圖／民視新聞）





立委陳亭妃持續進行鐵馬車隊掃街，8號一早來到台南龍崎龍湖宮，大批選民守候在現場，高舉標語熱情支持。民進黨台南市長初選進入最後倒數，陳亭妃持續台南37區騎透透，從龍崎騎進關廟山西宮，前總統陳水扁驚喜現身，贈送親寫對聯替她加油打氣。前總統陳水扁大力稱讚表示，憑藉這樣的鐵馬精神，陳亭妃絕對能夠成為，台南400年來第一位女市長，也絕對能比阿扁做得更好。

陳亭妃的"行動政府，行動正能量"鐵馬車隊串聯台南37區。（圖／民視新聞）





陳亭妃的"行動政府，行動正能量"鐵馬車隊串聯台南37區，不僅是體力的展現，更是對地方建設掌握度的驗證。陳亭妃說，行動政府就是行動市長，市長在哪政府就在哪，而且我們可以帶著所有團隊，一起來解決所有問題，所以我相信台南在這次，是非常重要的一個關鍵，所以我們會繼續用鐵馬精神，而且是37區，我們現在已經超過350公里了。

陳亭妃的鐵馬車隊浩浩蕩蕩騎遍台南各區，11日下午就將完成台南37區的承諾，未來也將持續發揮鐵馬精神，深入鄰里，以女力市長的細膩與堅韌改變台南。





原文出處：陳亭妃鐵馬車掃拚初選 陳水扁驚喜現身力挺

