陳亭妃開始招兵買馬？謝龍介抖出驚人內幕

[NOWnews今日新聞] 各政黨正積極布局年底縣市長選戰，南二都選情備受外界關注，綠營在日前的初選民調中，由立委陳亭妃以2.69％擊敗林俊憲，正式取得台南參選門票，原本的「妃憲之爭」也隨之落幕，轉而進入「妃龍大戰」階段。對此，國民黨台南市長參選人謝龍介透露，陳亭妃已經開始在招兵買馬了，聽了綠營內部的種種鬥爭後，讓身為台南人的他都感到不好意思了。

謝龍介5日在《NOWNEWS今日新聞》的自製網路節目《鄉民大學問》中表示，綠營最終由陳亭妃出線，這讓挺林俊憲的支持者很不滿，這樣怎麼可能會整合得好，所以種種現象就出來了，第一、在公布提名人選的那天，就傳出下一屆的議長、副議長人選已經底定，所以那二十幾個「挺憲派」議員才會翻臉，逼著陳亭妃要簽署「切割郭信良」條款。

謝龍介續指，因陳亭妃拒絕簽署條款，這讓綠營內部的裂痕難以撫平，再加上她所認定的正副議長人選，並不在那二十幾個人之中，「那些人就造反了嘛！」接著，他提到第二、包括一些政務官、內閣，陳亭妃開始在招兵買馬；第三、有些土地開發案已經開挖，提前啟動作業程序了。謝龍介直言，賴清德聽到這些傳聞，難道他不會生氣、不會去調查嗎？

謝龍介進一步說明，通常會等到當選後才開始網羅人才入閣，但陳亭妃現在就認定自己當選了，開始在搞一些動作，已經有這種現象，那當然整合不起來。謝龍介強調，這些都是民進黨人士親口透露的消息，在聽聞綠營內部的諸多鬥爭後，「身為台南市民，我都覺得不好意思了，怎麼兩邊問題都這麼多」。

