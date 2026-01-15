陳亭妃險勝...台南綠議員提「藍大咖」曾相挺：如何做桶箍是一大問題

陳亭妃贏得民進黨台南市長初選。（郭良傑攝）

林俊憲服務處得知初選結果後，氣氛非常低迷。（郭良傑攝）

民進黨台南市長初選民調15日上午揭曉，陳亭妃以60.85％ 勝林俊憲的58.16％，以2.69％險勝，贏得台南市長初選，對這個結果，民進黨台南市議會黨團總召周嘉韋表示，民進黨會團結一致的進行後續的市長及市議員選舉。得知初選結果，林俊憲的服務處內一片沈寂，尚未做出說明。

纏鬥多時的「憲妃之爭」終於落幕，周嘉韋表示，不管初選結果，民進黨都必須團結一致，陳亭妃出線後，她必須團結黨內，向民進黨團的議員說明她如何團結大家一起來打年底的大選，因為整個初選期間，站在她身邊的是無黨籍的吳禹寰、周麗津，國民黨的蔡育輝還公開為她助選，她勝選後，如何說服黨內成員跟她一起打大選，她如何做「桶箍」將是一大問題，否則大選就是各走各的路了。

