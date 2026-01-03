陳亭妃騎鐵馬拚「女力市長」 林俊憲「團結大會」黃偉哲站台力挺

台南市 / 綜合報導

民進黨台南市長初選民調，將在1月12日到14日進行，選前最後黃金 週 ，有意角逐的立委陳亭妃，和林俊憲，都抓緊腳步、行程滿檔，陳亭妃從元旦開始，展開鐵馬行動11天，展現想成為女力市長的決心，今(3)日也特別從東山出發，說自己8年來不曾離開，將東山再起，而林俊憲今日也在新營舉辦團結大會，台南市長黃偉哲，再度站台力挺，也有許多來賓到場支持，展現好人氣，要拚到初選前最後一刻。

民眾說：「陳亭妃，當選，陳亭妃，當選。」民進黨立委陳亭妃，裝備齊全，鐵馬行動進行中，立法委員(民)陳亭妃說：「哈囉，謝謝。」熱情和支持者們握握手，陳亭妃從元旦開始要用11天，騎遍台南37個行政區，展現想成為，「女力市長」的決心，今日特別選由東山出發。

立法委員(民)陳亭妃說：「東山這個地方，東山再起，8年來，亭妃沒有離開過，希望用東山再起的精神，我們要拿到1月12、13、14日，我們民調初選的勝利。」用雙關諧音，自信表示，希望8年一路走來的努力，從「東山再起」，而同黨對手林俊憲，今日則在新營舉辦團結大會。

台南市長黃偉哲說：「我們都是要來，我們國會最讚的立委，第一名立委，也是我們未來台南市市長，林俊憲，加油，對不對。」台南市長黃偉哲，再度來替林俊憲站台，來賓支持民眾，把會場擠得滿滿，用人潮來展現好人氣。

立法委員(民)林俊憲說：「就剩最後幾天的衝刺，我們依照目前節奏，按照我們目前努力，反映出來的成果，我想大家都看得很清楚，選民應該也都可以感受得到。」

民進黨台南市長初選民調，將在1月12日到14日進行，選前最後黃金 週 ，陳亭妃林俊憲，都加緊腳步拉攏選民的心，立法委員(國)謝龍介說：「這有夠漂亮，乾的鱔魚意麵，炒乾的花枝。」而要代表國民黨，出征台南的謝龍介，腳步也沒停，社群分享影片，帶大家一起品嘗台南美食，2026年誰能拿下，台南市長大位，就看選民最終支持誰。

