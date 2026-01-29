陳亭妃騎鐵馬謝票 盼以女性細膩與溫柔找回人民信任

照片來源：陳亭妃辦公室

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

民進黨台南市長提名人陳亭妃繼續「鐵馬妃妃 Part 2 感恩溫暖鐵馬行」，今（29）日來到下營區上帝廟，上香拜玄天上帝，感謝一路以來庇佑與鄉親支持，並將感恩化為行動，自下營出發，以騎乘單車方式深入各地基層行程。

照片來源：陳亭妃辦公室

陳亭妃表示，這趟鐵馬感恩行，不只是謝票，更是一段重新與人民連結、找回信任感的旅程，她將一步一腳印騎遍大台南37個行政區。她說，政治不是口號，而是陪伴；不是站在台上，而是走到人民身邊，希望透過最貼近土地的方式，親自把感謝送到每一位鄉親手中。

台南是一座有400年歷史的城市，陳亭妃認為，未來更需要一位願意傾聽、能夠承擔、懂得溫度的市長。她強調，女性力量在於包容與堅持，期待以女性特有的細膩與溫柔，為台南帶來改變，讓市政更貼近人民的生活。

在此次感恩鐵馬行程，陳亭妃也特別準備「鐵馬妃妃桌曆」，象徵未來365天，天天與鄉親同行、陪伴在側，持續把對台南的承諾落實在每一天的行動中。

陳亭妃強調，順利通過初選只是她的責任開始，接下來將持續以鐵馬精神踏實前行，化支持為前進的力量，朝向「台南400年來第一位女市長」的目標穩健邁進，與所有市民一起顧好台南這個家。

照片來源：陳亭妃辦公室

