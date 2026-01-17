陳亭妃高中嫩照曝光 網驚背後藏「超勵志」亮點

今（17）日適逢學測登場首日，剛在民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，曬出一張高中素顏照，幫考生加油。眼尖網友發現，陳亭妃背後同學都在猛嗑便當，只有她忙著做筆記，驚呼難怪會成功。

陳亭妃在臉書貼出一張高中在教室做筆記的照片發文表示，今天是學測第一天，先給所有考生一個大大的擁抱 ，人生真的有很多考試，但不是每一場都要滿分，我們只求自己「盡全力」。

她說，「妃妃姊姊剛剛把台南 37 區一站一站地騎完，代表我們的決心跟毅力，雖然邊騎邊流汗，但是心裡是踏實的。勇敢的孩子們，記得深呼吸、相信自己。人生的路很長，這一站很重要，但不是唯一。加油」。

廣告 廣告

陳亭妃素顏嫩照曝光後引發網友討論，留言稱讚「原來是老起來放」、「太萌了」。有眼尖網友發現照片有亮點，陳亭妃背後同學都在猛嗑便當，只有她忙著做筆記，直呼「大家在吃飯，只有妃姐在認真讀書，難怪會成功」、「大家都在吃飯，您還在寫東西。強！」。

【看原文連結】