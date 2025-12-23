陳亭妃麻豆市場掃街拜票 強調延續賴清德精神做桶箍

參加民進黨台南市長初選的立委陳亭妃23日清晨到麻豆市場拜票，向市場外攤商請託。（陳亭妃服務處提供／郭良傑台南傳真）

陳亭妃向市場內的商家拜票。（陳亭妃服務處提供／郭良傑台南傳真）

陳亭妃伸長手和市場內攤商握手請求支持。（陳亭妃服務處提供／郭良傑台南傳真）

距離民進黨台南市長初選民調日剩下20天，參選人立委陳亭妃23日清晨到麻豆市場掃街拜票，拜託鄉親在1月12、13、14日三天晚上6點到10點，在家等電話，讓真正的民意被聽見。陳亭妃強調，他會延續賴清德總統2010年參加台南市長初選時「人民最大」的精神，一步一腳印，累積信任，團結各方、成爲2026台南大贏的「最大桶箍」，凝聚2028賴清德總統連任最大底氣。

陳亭妃回顧，賴清德總統2010年參加合併後第一屆台南市長初選時，面對時任台南縣長蘇煥智、台南市長許添財競逐，當時僅有6位議員公開相挺，仍以高民調贏得初選，最終順利當選市長，連任時拿下72.9％的高得票率，成為台南政治史上具代表性的「最大桶箍」。

2022年台南市長選舉時，藍白尚未合流，黃偉哲市長與謝龍介在多份公開民調中呈現「七比三」態勢，但實際開票結果卻僅小勝4萬多票；2026年藍白合態勢已成形，加上國會亂象頻仍、預算遭阻、行政權屢受干擾，地方選舉勢必面臨更嚴峻挑戰，台南若要穩住，必須推出「最強候選人」。

陳亭妃指出，民進黨從在野走向執政，靠的是一步一腳印擴大組織、凝聚社會支持，當年黨中央甚至提出「帶槍投靠」策略，就是為了壯大整體實力，陳亭妃從地方到中央，全程參與、無役不與，正是這條路線的實踐者。

陳亭妃強調，她將緊緊跟隨賴清德總統的腳步，堅持2010年那場初選所展現的精神，尤其面對2026年的高度風險局勢，唯有可以團結民意才能成為真正的「最大桶箍」，才能穩住台南，也才能成為賴清德總統2028年連任最堅實的底氣。

