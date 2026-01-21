陳亭妃：不簽台南議會黨團三點協議 簽了互信就不夠
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃未簽署議會民進黨團提出的「2026民進黨勝選共同聲明」3點協議保證，黨內擔心恐影響團結。陳亭妃今天（21日）說，有什麼需要就跟她說，絕對都答應，但應該不用簽下這三個字（陳亭妃），「這樣好像互信程度就不夠了」。
民進黨立委陳亭妃與林俊憲的台南市長初選日前落幕，由陳亭妃出線。媒體報導，陳亭妃昨日（20日）前往台南市議會拜會議長邱莉莉，共有超過20位「挺憲」議員出席，民進黨團祭出「2026民進黨勝選共同聲明」三點協議保證，但陳亭妃並未簽署、僅表示「尊重」。
「2026民進黨勝選共同聲明」其中三點協議包含，堅決要求與前議長郭信良的關係做明確切割，不得輔選國民黨籍或其他黨籍、及曾批判攻擊民進黨的無黨籍候選人，大選後尊重黨團自主並支持黨團推出的正副議長候選人。
民進黨立委王世堅今天在中執會前受訪表示，陳亭妃沒有簽署三點聲明是正確的，畢竟每個人都有交朋友的權利，任何人都不應該介入要求別人不能跟誰往來；台南市議會昨天是主人、來者是客，陳亭妃受邀前往台南市議會拜訪，表達誠懇善意，在此當下要求簽署任何聲明或文件，是不太禮貌的行為。
外界質疑台南市議會要求陳亭妃簽署聲明，恐有假團結之名、行霸凌之實。台南市黨部主委、民進黨立委郭國文今天說：「不是霸凌，要多溝通。」
郭國文認為，這三點協議需要多一點溝通，各種方式都可以處理，不要一下子就全簽、或全不簽，可用漸進式達成；參選人角色非常重要，要去化解跟溝通。
林俊憲在中執會前受訪認為，此為台南市的隱憂與危機、不能裝作沒看見裂痕，這些恩怨是陳亭妃、郭信良所造成的，兩次台南議長選舉都發生叛黨跑票，對這些議員傷害非常大，需要智慧與耐性去縫合。
林俊憲表示，身為台南市長參選人，不應該與在台南有牽扯光電弊案、貪污案的郭信良，再有些奇奇怪怪的關係。媒體詢問，陳亭妃若向黨主席賴清德請益調和鼎鼐；林俊憲說，「那賴主席一定叫她馬上簽吧！」
陳亭妃下午出席民進黨提名記者會，媒體詢問台南市議會黨團希望她能夠承諾切割郭信良。陳亭妃說，昨天她好意到現場，突然遞出連署書，她相信在場的這幾位提名人也沒碰過這狀況；她反問「人要怎麼切割？一個個體跟個體要怎麼切割？」她認為在互信狀況中，就是要大家大步向前。
陳亭妃表示，她在很多場合已說，未來正副議長絕對是民進黨籍；有什麼需求跟她說，她絕對全都答應，但是應該不用簽下這三個字，這個好像互信程度就不夠了。
責任主編：于維寧
