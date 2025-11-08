陳亭妃：不會脫黨 以行動政府打造有感台南

立法委員陳亭妃，勤走台南基層。(劉祐龍攝影)

民進黨立委陳亭妃昨7日接受廖筱君主持的《筱君台灣PLUS》專訪，首度正面回應外界對2026台南市長選戰的揣測。



她語氣堅定表示：「我不會脫黨。我會尊重黨的決定，也會全力配合整合，不可能在我身上成為壓垮民進黨的一根稻草。」同時強調，自己與總統賴清德「溝通沒有問題」，呼籲外界不要被話術誤導，民進黨應團結一致迎戰2026。





陳亭妃指出，台南自建城以來從未有女性市長，「我們該讓台南看到女性的力量」。她強調，女性政治的價值在於細膩、傾聽與行動，「市民有需要時，市長應該就在他身邊，這才是政府存在的意義。」這正是她提出「行動政府」構想的核心：市長帶領局處首長深入基層傾聽民意、即時解決問題，讓行政效率與人民需求真正結合。





廣告 廣告

陳亭妃以27年公職經驗自述，兼具地方與中央歷練，熟悉預算與法制作業。她強調，平日投入國會、假日深入37區蹲點服務，親自會勘、聆聽地方聲音。她以近期推動「海纜七法」為例，展現跨黨協商能力，讓法案順利出委員會，兼顧國安與資訊透明，「這就是我主張的行動與效率」。





在談及災後重建與預算攻防時，陳亭妃語氣堅定表示，丹娜絲颱風重創台南後，她主動擔任經濟委員會召委，為的是守住台南重建預算。「每一筆被刪的預算，都是刪到人民的心坎。」她說，親自協商不是為了權力，而是為了責任。





面對國民黨謝龍介的挑戰，陳亭妃直言兩人淵源深厚、戰績明確。她指出，從議員到立委選舉，她已「五戰五勝」，其中包括2008年逆勢勝出、2016年與謝龍介對決贏逾九萬票，「謝龍介最怕的對手就是我。」她強調，勝選靠的是服務與實績，不靠口號與抹黑，「人民要看的是行動與成果，而不是選舉話術」。





至於外界揣測她與民進黨主席賴清德的關係，陳亭妃強調兩人「沒有任何問題」，並表示自己有信心穩住台南，讓黨中央能集中資源應對其他艱困選區。





面對選戰壓力，陳亭妃強調「感動」是她的信念。她說：「台南太久沒有被感動了。400年的歷史，應該讓市民再次驕傲地說——我住在台南。」



她最後以一句話作結：「我敢保證，我會用我的生命保住台南。」語氣堅毅，展現出屬於女性政治的溫度與決心。