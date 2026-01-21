陳亭妃「不簽3協議」強調1事！點名：黨內很多人我也要切？

政治中心／徐詩詠報導



日前剛從黨內初選過關的民進黨台南市長候選人陳亭妃，在拜會黨籍議長邱莉莉與民進黨團時，面對現場要求簽署「2026民進黨勝選共同聲明」，她並未簽署，引發外界議論。對此，陳亭妃在接受專訪時強調，自己絕對不可能幫國民黨站台，同時點名若照聲明中的3點協議標準：「那民進黨有很多人，我是不是也要切割？」

陳亭妃21日登上網路節目《中午來開匯》，接受資深媒體人黃光芹專訪。被問到未簽署黨團協議一事，陳亭妃指出，黨籍議員對媒體所說的，她都尊重；清廉、勤政、愛鄉土「這絕對是」，但若要用此作為切割誰的標準，自己沒有能力切割任何個體。「如果依照清廉、勤政、愛鄉土，那民進黨有很多人，我是不是要切割？」她直言，清廉、勤政、愛鄉土沒有問題，但要怎麼切割每一個個體？「整個是很含糊的。」

陳亭妃從民進黨黨內初選中勝出，將代表綠營參選台南市長。（圖／民視新聞資料照）

根據台南市民進黨議會黨團的「2026民進黨勝選共同聲明」三點協議，內容包括：第一，秉持民進黨創黨40週年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確切割；第二，不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判、攻擊本黨的無黨籍議員候選人；第三，大選後的正、副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出的正、副議長候選人。



陳亭妃拜會邱莉莉（中），當場被要求簽署協議。（圖／民視新聞資料照）針對上述內容，陳亭妃指出，自己當下有說：「這可能比較不適合拿出去，你們有什麼我都可以。」她續指，但黨團仍對外公布，自己都尊重。至於第二點「不能輔選其他黨派」，她認為民進黨要過半，對市長候選人應該比較寬鬆，不像議員只要10％選票就能當選。



協議內容包括3大要點。（圖／民視新聞資料照）陳亭妃表示，無黨議員若邀請自己站台，如果她說不行，「那就把這一半的選票切出去，他自然就去幫謝龍介了。」她強調，當時現場也有許多無黨及其他黨派的議員在場，「怎麼跟我說這些人可以，那別人不行？」她直言，自己未來是「公共財」，要輔選的是所有民進黨議員，不可能獨偏任何一方。她重申，希望民進黨都能「全壘打」，也再次強調自己不會輔選國民黨。

